رامي صبري يطرح الأغنية الأخيرة من ألبوم "النهايات أخلاق"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي صبري الأغنية الأخيرة من ألبوم "النهايات أخلاق" عبر قناته الرسمية بموقع الأغاني الشهير "يوتيوب" وجميع منصات الإستماع، بعنوان "أمانة يا قلبي" ريمكس وسبق وقد طرح الأغنية أول أمس بالتوزيع الأصلي لها.

وأغنية "أمانة يا قلبي" هي من كلمات أحمد علي موسي وألحان رامي صبري وتوزيع طارق توكل.

ماذا تقول كلمات أغنية "أمانة يا قلبي" لـ "رامي صبري" ؟

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

أمانة عليك كفاية تروح

لناس دايما بتجرح فيك

ولا بصعب يا قلبي عليك

وجاي عليا بخسارة

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

أمانة عليك واخدني لفين

واجيبلك وقت بس منين

على حالي بقالي سنين

بداوي جرح في التاني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

أمانة يا قلبي خد بالك

وقول للحب ينساني

ما تتعودش على حاجة

زيادة عن اللزوم تاني

ما هي تفاصيل ألبوم "النهايات أخلاق" لـ "رامي صبري" ؟

وفي سياق متصل يذكر أن ألبوم "النهايات أخلاق" لـ "رامي صبري" ضم 12 أغنية ولكن قد استحوذت الأغاني الدرامية على الألبوم حيث طرح بالألبوم 7 أغنيات درامية، وتعاون رامي صبري في الألبوم مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين واستطاع الألبوم أن يجذب الجمهور إليه منذ الوهلة الأولي.

بوستر ألبوم النهايات أخلاق

وجاءت اسماء اغاني ألبوم "النهايات أخلاق" كالآتي:-

(بين الحيطان، النهايات أخلاق، بحكي عليكي، جت سليمة، مبسوط يا بُعد، أمانة يا قلبي، حلفتك بالليالي، ليك غلاوة عندي، النجومية، جامد، كل سنة).