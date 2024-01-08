لهذا السبب. سيمون مطلوبة على جوجل

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أحمد جودة - القاهرة -

تصدرت الفنانة سيمون مؤشرات البحث نظرًا من خلال ظهورها ببرنامج "واحد من الناس"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، وكشفت سيمون،عن سر تسميتها، وغيرها من الأمور.

وقالت سيمون:" والدي هو من سماني، ومعنى سيمون المستجاب دعاه، وكان يحب الكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار".

سيمون:"والدي كان يحب أن أكون مختلفة ولذلك سماني سيمون "

وأضافت: "والدي كان يحب أن أكون مختلفة لذلك أطلق علي هذا الاسم، موضحه أنها درست الأدب الفرنسي، باللغة الفرنسية وكان مفروض أن أدخل اقتصاد وعلوم سياسة ولكني التحقت بالجامعة الأمريكية".

سيمون تكشف عن مرحلة طفولتها

وتابعت: "أكتر حاجتين بيأثروا في الإنسان هما المدرسة والبيت" وتعلمت من" الراهبات " أشياء حلوة كثيرة، ولم يكن هناك تفرقة، وعلمونا أننا نخدم الآخرين ونهتم بأنفسنا وبالآخرين".

سيمون تكشف عن هذا السر

وقالت:"درست في مدرسة الراهبات وتأثرت شخصيتي بدراستي في المدرسة وكنا نقوم بأعمال خيرية ومازالت علي تواصل مع أصدقاء المدرسة ".



مشاركة سيمون في بطولة مسلسل" صيد العقارب "رمضان 2024

وتشارك الفنانة سيمون من خلال مسلسل "صيد العقارب" رمضان 2024، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، ويشارك غادة عبد الرازق البطولة كل من: رياض الخولي، وسيمون، ومحمد علاء، وأحمد ماهر، ومجدى بدر، وسامية عاطف، وأحمد ماجد، وأحمد جمال سعيد، ومحمد على رزق، وغيرهم من الفنانين.

آخر أعمال سيمون

والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون مسلسل "قيد عائلي" والذي عرض في عام 2019، وقام ببطولته كل من: ميرفت أمين، عزت العلايلي، بوسي، صلاح عبدالله، كارولين عزمي، دينا فؤاد، تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة.