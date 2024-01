مسلسل Beef يحصد أفضل مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني من جوائز جولدن جلوب 2024

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد مسلسل Beef لجائزة أفضل مسلسل محدود أو فيلم تليفزيوني من جوائز جولدن جلوب.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال التليفزيونية، كل من مسلسل “Beef”، ومسلسل “Lessons in Chemistry”، ومسلسل “Daisy Jones & the Six”، ومسلسل “All the Light We Cannot See”، ومسلسل “Fellow Travelers”، ومسلسل “Fargo”.