فيلم Barbie يحصد جائزة أفضل إنجاز بشباك التذاكر من جوائز جولدن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 07:29 صباحاً - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد فيلم Barbie لجائزة أفضل إنجاز بشباك التذاكر هذا العام.

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من فيلم “Barbie”، وفيلم “Guardians of the Galaxy Vol. 3”، وفيلم “John Wick: Chapter 4”، وفيلم “Mission: Impossible — Dead Reckoning Part One”، وفيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Spider-Man: Across the Spider-Verse”، وفيلم “The Super Mario Bros. Movie”، وفيلم “Taylor Swift: The Eras Tour”.