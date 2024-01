Oppenheimer يحصد جائزة أفضل فيلم ”دراما” من جوائز جولدن جلوب 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 07:29 صباحاً - انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز جولدن جلوب بدورتها رقم 81 لعام 2024، بحضور كوكبة من كبار نجوم السينما والتليفزيون في هوليوود.

وأعلنت الصفحة الرسمية لحفل الجوائز على منصة "إكس"، (تويتر سابقا)، عن حصد فيلم Oppenheimer لجائزة أفضل فيلم سينمائي "دراما".

وكان مرشحا لنفس الفئة من الأعمال السينمائية، كل من فيلم “Oppenheimer”، وفيلم “Killers of the Flower Moon”، وفيلم “Maestro”، وفيلم “Past Lives”، وفيلم “The Zone of Interest”، وفيلم “Anatomy of a Fall”.