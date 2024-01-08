هاري وميجان يشعلان السوشيال ميديا وسط شائعات ببيع قصرهما

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 07:29 صباحاً - أشعل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مرة اخرى حيث انهما يفكران في بيع قصرهما، الذي تبلغ قيمته 14 مليون دولار في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا.

وذكرت تقارير صحفية أن دوق ودوقة ساسكس يتطلعان إلى شراء منزل أرخص بقيمة 4 ملايين دولار في ماليبو، بعد فوات فرصة شراء قطعة أرض في سبتمبر من العام الماضي.

ويعتقد أن الزوجين يخططان لبناء منزل بمساحة 10 آلاف قدم مربعة.

ومع وجود خطط للانتقال مع طفليهما، آرتشي البالغ من العمر 4 سنوات وليليبت، البالغة من العمر عامين، يقول السكان المحليون في كاليفورنيا إن الزوجين "لم يتم رؤيتهما مطلقاً" في منزلهما المكون من 9 غرف نوم، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال أحد السكان المحليين ويدعى باري ماهر، خبير العلاقات العامة والاتصالات الذي تشمل أعماله التلفزيونية برنامج "توداي"، وبرامج على قناة إن بي سي، إن الناس أصبحوا منزعجين من "المسلسل التلفزيوني المتنقل" للزوجين، وسط الحياة الدرامية لهما في دائرة الضوء.

وأوضح باري أن "هاري وميجان يعيشان في الشارع، ولكن في مكان أغلى بكثير.

يبدو أن الأشخاص الذين يحبونهما يتمتعون بتسامح غير محدود، بغض النظر عما يفعلانه، ويرتبطون بطريقة أو بأخرى بقصة "الأمير الوسيم يقع في حب عامة الناس"، أما الآخرون فهم إما غير متأثرين بالمسلسلات الدرامية المتنقلة أو سئموا من السماع عنهما".

وفي أكتوبر من العام الماضي، ورد أن الأمير هاري كان يحاول "تخريب" انتقال الزوجين إلى ماليبو، بعد أن كانا يفكران بالانتقال إلى مدينة نيويورك.

وقال مصدر إن هاري استمتع "بالوتيرة السريعة والثقافة والمشهد الاجتماعي".

وقال أيضاً إنه سيكون من الأسهل على هاري زيارة عائلته في لندن إذا كانا يعيشان في نيويورك. وتستغرق الرحلة إلى لندن 8 ساعات، بينما تستغرق الرحلة من ماليبو حوالي 11 ساعة.

وبالمقابل لا تزال ميجان تأمل في البقاء بالقرب من لوس أنجلوس للحصول على فرص عمل. ويقال إن دوقة ساسكس تسافر إلى لوس أنجلوس لحضور الاجتماعات "عدة مرات في الأسبوع"، مع تكثيف العمل مع دخول مشاريعها في مرحلة الإنتاج.