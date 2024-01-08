محمد العمروسي يتصدر التريند لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمد العمروسي تريند محركات بحث جوجل فور الاعلان عن خطوبته من المطربة مي فاروق، وتم تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صور الخطوبة، وتسأل البعض من هو الفنان محمد العمروسي؟ وما هي أبرز أعماله.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ محمد العمروسي ومي فاروق

ولادة ونشأة محمد العمروسي

ولد محمد العمروسي في 25 أغسطس 1985، في محافظة القاهرة، بدأ موهبة التمثيل لديه منذ طفولته،وكان يشارك في مسرح المدرسة، ثم بعد ذلك التحق بالمعهد وبدأ من خلاله العمل على المسرح، وحصد على العديد من الجوائز أبرزها جائزة أفضل ممثل صاعد في المهرجان القومى.

أهم الأعمال الفنية لـ محمد العمروسي

نجح الفنان محمد العمروسي في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة من خلال ظهوره بعدة أعمال فنية أبرزها مسلسل "العهد"، مسلسل "أبو عمر المصري"، مسلسل "الاختيار 2"،"قمر نصف الدنيا"،وغيرها من الأعمال.



من هي مي فاروق؟



مي فاروق ولدت في محافظة القاهرة في 9 سبتمبر 1982م، ثم بدأت مشوارها الفني في عام 2012، وأصدرت العديد من الألبومات الغنائية الناجحة، منها: "كلام الناس"، "أنا قلبي"، "بتحبيني"، وشاركت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها: مسلسل "الحصان الأسود"، مسلسل "لأعلى سعر"، وآخر أعمالها أغنية" ليه"، والذي تصدرت الترند فور نزولها.



مي فاروق ومحمد العمروسي يخطفان الأنظار بأحدث ظهور لهم

استطاعت مي فاروق أن تخطف أجواء الحاضرين من خلال ظهورها بفستان زفاف أبيض أنيق، بينما ارتدى محمد العمروسي بدلة سوداء،

وشاركت مي فاروق جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" بصور من حفل خطوبتها، وأرفقت بتعليق قائلة: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، تم عقد قراني على حبيبي وصديقي وأخي محمد العمروسي، ربنا يكتبلنا الخير ويسعدنا ويرزقنا الذرية الصالحة".

تعليقات الجمهور على منشور مي فاروق

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات ربنا يرزقكم بالذرية الصالحة، ربنا يكرمكم يارب، ألف مليوون مبروك يا ميوش، انتي شخصية جميلة تستاهلي كل خير، ربنا يحفظكم ويكفيكم شر العين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال محمد العمروسي

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد العمروسي فيلم "أشباح أوروبا"، بطولة النجمة هيفاء وهبي، وقد حاز الفيلم على إعجاب الجمهور.

