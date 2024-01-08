غادة والي تقع في ورطة وتتصدر تريند محركات بحث جوجل

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أحمد جودة - القاهرة -

عادت مصممة الجرافيك غادة والي مرة ثانية على الساحة الفنية، وتصدرت عناوين الصحف العربية والأجنبية، نظرًا لإتهام فنان روسى لها بسرقة اللوحات الخاصة به.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن القصة الكاملة حول اتهام الفنان الروسى جريجوري كوراسوف مصممة الجرافيك غادة والي بسرقة لوحاته.



ومن جانبه، أحالت النيابة العامة غادة والي إلى المحاكمة الجنائية، اليوم الاثنين ٨يناير أولى جلسات المحاكمة.



مالذي كشفته به غادة أمام النيابة ؟

كشفت مصممة الجرافيك غادة والي حقيقة بسرقة لوحات الفنان الروسي جريجوري كوراسوف .

وقالت:"اقصد بالتصميم الصناعى إنه تصميم تم باستخدام برامج الكترونية وتحديدا برنامج فوتوشوب اليستريتر وده بيختلف عن الأعمال الفنية لأن ذلك التصميم الصناعى مقيد بالاتفاق بيني وبين العميل من حيث الشروط والمواصفات يعنى اقصد إنه مش عمل فني بيتعمل من ابداع فنان يتمتع بموهبة الفن وانما منفذ تصميم صناعى يتبع في عمله الشروط والمواصفات التي يفرضها العميل".

وأضافت: "بالنسبة لمحطة كلية البنات ده مكون من فريق عمل متضمن مصممين بيشتغلوا بنظام الاعمال الحرة بالقطعة "فري لانسر “ الناس دي يتغير وانا تعاملت مع ناس كتير في اعمال كتيرة وبالنسبة للأعمال التي تمت في محطة كلية البنات، لا اتذكر أسماء هؤلاء الأشخاص”.

غادة والي تبرر نفسها وتكشف حقيقة هذا الأمر

وتابعت:"دورى بيكون بوضع الفكرة الأساسية للمشروع مثلا بنسبة للتصميمات الخاصة بكلية البنات كانت الفكرة الأساسية هي الاقباس بالفن المصري القديم وتنفيذ تلك الأشكال باستخدام طريقة المدرسة التكعبية التي أسسها الفنان بيكاسو وان وأن تكون التصميمات تعبر عن المرأة المصرية من واقع المعابد المصرية".

وقالت:" بعد كدا فريق العمل يقوم بالتعاون مع خبير في الفن المصري القديم وذلك لاختيار الأعمال المصرية القديمة التي سوف تستوحي منها تلك التصمميمات وبعد كدا فريق العمل بأكمله يشتغل على التصميمات بعد تقسيمها بين فريق العمل باستخدام برنامج فوتوشوب وبعد ذلك يقوم المختص بفريق العمل بعمل اللمسات النهائية بتقفيل الملف الهائي قبل وصوله للعميل ".

غادة والي:المبلغ اللي أخدناه من تصميم اللوحة الجدارية لمحطة كلية البنات بمترو الأنفاق 77.042 جنيه.. مش ملايين

وأكدت: “المبلغ اللي أخدناه من تصميم اللوحة الجدارية لمحطة كلية البنات بمترو الأنفاق 77.042 جنيه.. مش ملايين، اللوحة الجدارية تمت إزالتها، بس فيه جداريات تانية في المترو في العباسية وهوليوبوليس والأوبرا ومحطات تانية لسة موجودة، والشركة الفرنسية هي اللي طلبت مننا نطلع الفراعنة سود؛ علشان لون السيراميك بس مكنش في مخنا إن الفراعنة سود ولا الموضوع ده خالص”.

وأوضحت: "أنا مش فنانة تشكيلية مش ببيع لوحات في معرض، ولكني مصممة جرافيك بعمل شغل بيزنس بناءً على طلب العميل، ولو انا أخدت واقتبست من الفنان الروسي يبقى إحنا الاتنين واخدين من بيكاسو؛ لأن التكعيبة اللى عنده واللى احنا ماشيين بيها من بيكاسو، بالإضافة إلى أن الفنان الروسي قال إنه واخد من رسومات رومانية، إنما أنا واخدة معبد هابو بالأقصر".



وواصلت: "الشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة المترو فسخت العقد معانا قبل مشكلة جدارية محطة كلية البنات، بسبب أننا طلعنا في برنامج واتكلمنا عن شغلنا من باب الترويج".

غادة والي:الفنان الروسي مش مسجل لوحته في الفيبو الخاصة بحقوق الملكية الفكرية

واستكملت: "الفنان الروسي مش مسجل لوحته في الفيبو الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ودورنا علي كده ملقناش حاجة، وأنا في الأساس مش ناقلة منه ".

واختتمت: "القضية أن الفنان الروسي هو اللى سارق مننا لأن المدرسة الفرعونية احنا الاتنين واخدين منها، وهو بالنسبة لي بيهين البلد في اتهاماته ليا، وفي أي مجال في الدعاية والإعلان ومن الوارد أن نكون تأثرنا بالفنان الروسي جريجوري كوراسوف".