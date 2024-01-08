اليوم.. محمد الشرنوبي يطرح أغنية كان نفسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يناير 2024 08:31 صباحاً - يستعد المطرب محمد الشرنوبي لطرح أغنيته الجديدة كان نفسي فى تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وكان الشرنوبي قد بدأ الترويج لأغنيته الجديدة منذ عدة أيام بطرح البوستر الدعائى لها، خاصة وأنها التعاون الأول بينه وبين المنتج محمد جابر.

وكان محمد الشرنوبى قد نشر صورة، على صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوق من خلالها جمهوره ومتابعيه لأغنية كان نفسي، معلنا تعاونه الأول مع شركة "جاما ميوزيك "، للمنتج محمد جابر، وأشار فى تعليقه إلى أن هذا التعاون سيشمل العديد من المفاجآت، والاعمال الفنية المتميزة، وتكون البداية مع أغنية كان نفسي.