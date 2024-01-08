نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لُقبت بحسناء الشاشة وصدمت البعض بسبب تصريحاتها الجريئة" ما لا تعرفه عن مريم فخر الدين في ذكرى ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الإثنين 8 يناير ذكرى ميلاد حسناء الشاشة مريم فخر الدين، اشتهرت مريم بتصريحاتها الجريئة والصريحة عن زملائها في الوسط الفني خلال ظهورها عبر وسائل الإعلام، فهي شخصية جميلة القلب والروح، فهي شخصية ذكية ومتمكنة من نفسها، فأصبحت أن تلعب جميع الشخصيات، واكتسحت الساحة الفنية حين ذاك.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أهم المحطات الفنية لـ مريم فخر الدين



مولد ونشأة مريم فخر الدين

ولدت مريم فخر الدين في محافظة الفيوم لأب مصري وأم مجرية.

حياتها العلمية

والدها كان يعمل مهندس ري، ووالدتها باولا مجرية الأصل تعرّف بها والدها وتزوجها أثناء سفرها بالخارج، لها شقيق واحد هو الممثل يوسف فخر الدين، تلقت تعليما في المدرسة الألمانية بباب اللوق وحصلت على شهادة تعادل البكالوريا، وهي تجيد سبع لغات هي اللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والمجرية وغيرها.

و بعد أن حصلت على شهادة البكالوريا من المدرسة الألمانية، فازت عن طريق مجلة (ايماج) الفرنسية بجائزة أجمل وجه وهو الاعتراف الذي أهّلها لأن تقوم بدور البطولة في أول أفلامها السينمائية.



رب صدفة خير من ألف ميعاد

و بدأت بالتمثيل بالصدفة عندما تعاقد معها المصور عبده نصر والمخرج أحمد بدرخان على التمثيل في أول أفلامها ليلة غرام، ثم واصلت مسيرتها السينمائية، وتعتبر صاحبة الرقم القياسي في عدد البطولات حيث قامت ببطولة أربعمائة فيلم، وإلى جانب التمثيل أنتجت أيضا 9 أفلام.



بداية نجومية مريم فخر الدين

و صعدت مريم فخر الدين سلم النجومية من خلال فترة الخمسينات والستينات في أدوار الفتاة الرقيقة الجميلة العاطفية المغلوبة على أمرها وأحيانا كثيرة التضحية ولكنها نجحت من حين لآخر في أن تخرج من دور هذه الشخصية النمطية.

و مع مطلع السبعينات اختلفت بحكم السن أدوار مريم فخر الدين على الشاشة وأصبحت تقوم بأدوار مختلفة تماما كدورها الشهير في فيلم الأضواء عام 1972 وقبله دور الأم في فيلم بئر الحرمان عام 1969.

أهم الأعمال الفنية



نجحت مريم فخر الدين في خلق روح الحب والتعاون والنجاح من خلال أعمالها الفنية أبرزها رنة الخلخال عام 1955 ورحله غراميةوأنا وقلبى عام 1957 بجانب أشهر أفلامها التي نذكر منها الأرض الطيبة عام 1954 ورد قلبي عام 1957 وحكاية حب عام 1959 والبنات والصيف عام 1960 والقصر الملعون عام 1962 والأيدي الناعمة عام 1963 وطائر الليل الحزين عام 1977 وشفاه لا تعرف الكذب عام 1980 وغيرها من الأعمال الفنية.

عدد زيجاتها

في عام 1952 تزوجت من المخرج محمود ذو الفقار وأصبحت قاسمًا مشتركًا في أفلامه وأنجبت منه ابنتها إيمان، واستمر زواجهما إحدى عشرة سنة حيث تطلقا في عام 1963، ثم تزوجت مرة ثانية من الدكتور محمد الطويل بعد 3 شهور من طلاقها من محمود ذو الفقار وأنجبت منه ابنها محمد واستمر زواجهما 4 سنوات. وفي عام 1968 سافرت إلى لبنان وتزوجت هناك من المطرب السوري فهد بلان إلا أن زواجهما لم يدم طويلًا بسبب مشاكل أبنائها معه، وبعد طلاقها من فهد بلان تزوجت من شريف الفضالي ليكون زوجها الرابع، وظلت معه فترة ثم تطلقا.

أهم الجوائز

حصلت على عدة جوائز، أولها الجائزة الأولى في التمثيل عن دورها في فيلم لا أنام، ونالت نحو 500 شهادة تقدير وجدارة من جهات فنية عديدة.

