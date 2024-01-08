سيمون تكشف عن الصدفة في بدايتها كمطربة وأسرار عودتها

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدثت الفنانة سيمون عن أسباب ابتعادها عن الغناء وقالت أنا بتطور مع الوقت وفي البداية عندما قدمت أول اغنية ونجحت ثم توالت عدد من الألبومات وتترات المسلسلات، ولكن مع مرور الوقت توقف انتاج الأغاني وانتظرت فترة، ثم جاءت اغنية خاف مني وكانت الفكرة عن العنف ضد المرأة واتعلمت واتدربت علي الكونغ فو من أجل هذه الاغنية.

و أضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج واحد من الناس مع د. عمرو الليثي ثم كانت اغنية روح الفرفوشة والتي تهدف إلى السعادة والبعد عن النكد، وعن بدايتها الفنية.

أشارت إلي إنه ا كانت بتوفيق من ربنا ونجحت ومع مرور الوقت تعلمت ان التميز يأتي من شخصيتك الحقيقية وقدمت حفلات ونجحت وتعجبت ان شباب صغير حافظين للأغاني الخاصة بي وهذا أسعدني بشدة و قالت انا أول من قدمت الفيديو كليب في أغنية تاكسي ثم توالت الاغاني.

أغنية بتكلم جد

وعن أغنية بتكلم جد مع حميد الشاعري كانت فكرة الدويتو وكانت فكرة جديدة بين مطرب ومطربة وهي من ألحانه وكان مفروض اني أغنيها وهو صاحب فكرة الدويتو، وان نقدمها بشكل فيديو كليب.