فن ومشاهير

بعد تصدرها التريند.. تعرف على أبرز تصريحات سيمون

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القاهرة - محمد ابراهيم - سيمون تكشف أسرارها الفنية والشخصية في واحد من الناس

 تصدرت المطربة سيمون التريند بعد عرض حلقتها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي وكشفت سيمون خلال اللقاء عن كواليس حياتها الشخصية والفنية وعن أبرز تصريحاتها. 

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و  تحدثت عن نشأتها، لافتة إلى أن أجدادها من الصعيد ووالدتها من الشرقية، وأنها تربت في شبرا  وقالت أن وفاة والديها كانت صدمة في حياتها، مُعلقة:"ضهري اتكسر بوفاة والدي لكني تحملت وقاومت".  

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و أكدت سيمون على أنها قدمت أغنية "يا رب تكوني مرتاحة" إهداءً لوالدتها وأضافت أنها تعلمت الكونغ فو من أجل أغنية خاف مني لأنها كانت تناقش العنف ضد المرأة  وكشفت عن سبب تسميتها بسيمون لافتة إلى أن والدها من اختار لها ذلك الاسم ومعناه المستجاب دعاه. 

 

 

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 كما كشفت سيمون عن دراستها في مدرسة الراهبات وتأثر شخصيتها بالدراسة  والأعمال الخيرية  وتحدثت عن تعاونها مع النجم محمد صبحي، مؤكدة على أنها من أهم التجارب في حياتها، وأنها تدين بالفضل له.  

 

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ولفتت سيمون إلى أنها شخصية عقلانية ليست رومانسية، وأنها تتمنى الغناء في الأوبرا وقالت  أنها من عشاق المطرب محمد فوزي وقامت بغناء احد أغانيه أمام سيدة الشاشة فاتن حمامة  و عن سر حبها للفنانة ليلى مراد  وكان لديها فكرة فنية  عنها ولكن هناك من سبق وقدم الفكرة.   

 

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وأشارت أن فيلم أيس كريم في جليم من أوائل الأفلام الشبابية وكانت روح حلوة وأغاني طوال التصوير  وأضافت أن حميد الشاعري صاحبة فكرة  دويتو أغنية بتكلم جد وكانت فكرة جديدة وبشكل فيديو كليب.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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