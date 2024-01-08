بعد اتهامها بسرقة لوحات الفنان الروسي جورج كوراسوف.. غادة والي تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة التشكيلية غادة والي، محركات بحث جوجل في الساعات الماضية، بعد واقعة اتهامها بسرقة لوحات الفنان الروسي جورج كوراسوف واستخدامها في رسومات داخل محطة مترو كلية البنات.

غادة والي على قوائم المنع من السفر

وكانت قد أصدرت النيابة العامة قرارًا بإدراج مصممة الجرافيك غادة والي، المتهمة بسرقة لوحات، ولصقها في محطة مترو الأنفاق بكلية البنات، على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.

اتهام غادة والي بسرقة لوحات الفنان الروسي جورجي كوراسوف

وكشف دفاع الفنان الروسي جورجي كوراسوف، في وقت سابق، عن فتح النيابة العامة التحقيق في اتهام موكله لمصممة الجرافيك غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات.

وكان الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، اتهم المصممة غادة والي، بسرقة لوحات من أعماله، ونشرها على إحدى محطات مترو الأنفاق تزامنًا مع نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر، وغلاف فيلم الأصليين الذي أنتج عام 2017.

وأضاف الفنان الروسي تاريخ لوحاته الأربع المستخدمة دون إذنه، خاصة أن واحدة منها تسبق جدارية لإحدى محطات مترو الأنفاق المصرية بـ27 عامًا، وكانت 3 منها مباعة بأرقام 38 لعام 1995، ورقم 116 لعام 2001، ورقم 168 لعام 2005، والرابعة ما زالت متوافرة تحمل رقم 212 لعام 2012 بقسم الأصول المتوافرة.

جورج كوراسوف يكشف عن إحدى لوحات مترو الأنفاق المصرية

وكشف جورجي كوراسوف عن أن اللوحة المستخدمة في إحدى محطات مترو الأنفاق المصرية مستوحاة من لوحة رقم 38، ولكن هذه اللوحة ليست عن مصر القديمة، بل هي عن اليونان القديمة، ويقول إنه في هذه اللوحة تم رسم بينلوبي زوجة أوديسيوس في ملحمة هوميروس الشهيرة، وبالتالي لا تتماشى مع مضمون التصميم العام الذي يمثل الحضارة المصرية القديمة، ولوحة أخرى رقم 168 عن الرقص المصري القديم من سلسلته الرقص العالمي.