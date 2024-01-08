نسرين أنور عكاشة: سعيدة وفخورة بخروج الفيلم للنور وأن حد فهم قيمته وخالد يوسف فاجأني بحبه للرواية



القاهرة - محمد ابراهيم - *نسرين أنور عكاشة: والدي كان شديد التعلق بالرواية واهتم بها كثيرا وعندما يأس من تحولها لفيلم عالجها لتقدم في الدراما

* فيلم سينمائي طويل يحكي الصراع بين الأصالة والانحدار الدخلة كانت الآلاف الأفكار الصغيرة

كشفت نسرين عكاشة؛ ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة، كواليس تقديم المخرج خالد يوسف فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أبيها الراحل ذاكرة أن قصة الفيلم كتبت قبل 30 عاما كتبت كسيناريو وكان يهدف لنشرها كتاب وأن الراحل كان مهتم بها بشدة.





شدة اعتزاز الراحل أسامة أنور عكاشة برواية فيلم الاسكندراني

تابعت نسرين أنور عكاشة خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " من شدة اعتزازه بهذه الرواية كان يقرأ النص أكثر من مرة وعندما يأس أن يخرج لفيلم قام بالمعالجة حتى تقدم للدراما ولم تنجح أيضا كان عاشق للقصة وكان بيروح ويجي عليها كانت واخدة من جواه كتير ".

أحداث فيلم الاسكندراني

واصلت: " في فيلم الاسكندراني كان مركز بشكل أكبر في الهوية الاسكندرانية وروح المواطن السكندري في فيلم سينمائي طويل يحكي الصراع بين الاصالة والانحدار الدخلة كانت الالاف الافكار الصغيرة ".

خروج فيلم الاسكندراني للنور

وأعربت عن سعادتها بخروج الفيلم للنور قائلة: " أنا سعيدة وفخورة لاسباب كثيرة أولها خروج الفيلم للنور وأن حد فهم قيمته كنت دائما بقول من أهم الاعمال وخالد يوسف عندما قابلته كنت بتحسس الكلام مش متأكده لقيته بيتكلم بحب عن الرواية".

و أردفت: " فوجئت الفيلم خارج للنور بكل التفاصيل ومكنتش متوقعة أن كل التفاصيل تخرج حتى شخصية " يورجو " اليوناني مكنتش مكتوبة كده والاستاذ خالد يوسف عرف يطلع منها تفاصيل ".

