يحيى الفخراني يجسد دور انفلونسر بعد منصب وكيل وزارة في مسلسل " عتبات البهجة "

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان القدير يحيى الفخراني لمسلسل “ عتبات البهجة ” المقرر عرضه في رمضان 2024 والعمل مكون من 15 حلقة، حيث يجسد الفخراني شخصية إنفلونسر بعد أن يترك منصبه كوكيل وزارة الصناعة ثم يدخل عالم السوشيال ميديا، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي كوميدي.

نجوم مسلسل عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، مايان السيد ونور النبوي وصلاح عبدالله وغيرهم، ومن تأليف مدحت العدل ومأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجي، ومن إخراج مجدي أبو عميرة وإنتاج جمال العدل، والعمل مكون من 15 حلقة.

أحداث عتبات البهجة

يذكر أن مسلسل "عتبات البهجة" كان مشروع سينمائي ولم يكتمل وسبق وتعاقد المخرج عمر عبد العزيز على تقديم هذه الرواية لتكون فيلم سينمائي بعنوان "قرفة بالجنزبيل" خلال بطولة مشتركة تجمع يحيى الفخراني والفنان الراحل فاروق الفيشاوي.

وكانت تلك الفكرة مطروحة منذ عام 2009، ولكن تأجل تنفيذها أكثر من مرة حتى بدأ المخرج عمر عبد العزيز العمل عليها مرة أخرى وتولت المخرجة هالة خليل كتابة السيناريو والحوار للفيلم، ولكن تدهور الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي مما أدى إلى تأجيل هذا العمل.

وكانت تدور الأحداث حول رجل يعاني من الوحدة بعد وفاة زوجته ويتخبط في الحياة باحثا عن معنى البهجة، وخلال بحثه تستعرض الأحداث مجموعة مختلفة من فئات المجتمع المصري.

أخر أعمال يحيى الفخراني

شارك الفنان يحيى الفخراني في أخر عمل درامي له بمسلسل “ نجيب زاهي زركش ” بطولة كل من: أنوشكا، كريم عفيفي، رامز أمير، محمد محمود، رنا رئيس، نهى عابدين، إسلام إبراهيم، ومحمد إبراهيم يسري، مع عدد من ضيوف الشرف منهم هالة فاخر وحنان سليمان، والعمل من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.