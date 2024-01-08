نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. شريف منير ضيف انچي علي في "أسرار النجوم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تستضيف الإعلامية انچي علي النجم شريف منير في برنامجها "أسرار النجوم" وذلك اليوم الخميس المقبل على الهواء مباشرة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة على راديو نجوم إف إم.

أحدث أعمال شريف منير

ويتحدث شريف منير خلال الحلقة عن أحدث أفلامه "ليه تعيشها لوحدك" الذي طرح بالسينمات منذ أيام قليلة وحقق نجاحا كبيرا، كما يتحدث عن عدد من أعماله الأخرى.

وطرحت الشركة المنتجة الفيلم يوم 3 من شهر يناير الجاري في مصر ومن المقرر طرحها بدول الخليج يوم 18 من الشهر نفسه.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.



والفيلم كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل، وإنتاج شركة "Iproductions" واشراف عام علي الانتاج بشري رزة، وبالتعاون مع روتانا ستوديوز.