مدحت العدل ومجموعة من نجوم 2023 ضيوف لميس الحديدي غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" يوم غد الثلاثاء، الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل مع مجموعة من نجوم 2023 الذين تألقوا في أعمال فنية العام الماضي.

ضيوف برنامج كلمة أخيرة

يحل مدحت العدل والمؤلفة منة القيعي والفنان أحمد داش والفنان محمد فهيم ضيوفًا على البرنامج الذي يعرض في تمام التاسعة والنصف مساء، حيث يتحدث "العدل" في بداية اللقاء عن الجدل الذي أثير حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن.

ينضم للقاء النجوم الشباب الشاعرة الغنائية منة القيعي التي قدمت مجموعة من أنجح الأغاني في ٢٠٢٣ والنجم أحمد داش والذي يتحدث عن الأعمال التي قدمها العام الماضي والتي حققت نجاحًا كبيرًا وعن مسرحية "تشارلي" أهم عرض مسرحي قُدم بتوقيع الكاتب مدحت العدل.

كذلك يتحدث النجم محمد فهيم عن المسرحية وكيف أن دور تشارلي هو واحد من أهم أدواره.