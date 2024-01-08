نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. أشرف عبدالغفور يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور تريند محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تأجيل محاكمة المتسبب في وفاته إلى يوم 29 من شهر يناير الجاري.





تأجيل محاكمة المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور









و أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، لجلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.









وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيها حضر المحامى شعبانسعيد المدعي بالحق المدنى عن أسرة الفنان الراحل وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمةالجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.









وفاة الفنان أشرف عبدالغفور





وكان قد رحل عن عالمنا، يوم الأحد الماضي 3 ديسمبر، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجتهلحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث،تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

فقد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنانأشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وجاري تجهيز تصريحات دفنجثمان النجم الراحل أشرف عبد الغفور.









المهن التمثيلية تطلق اسم أشرف عبد الغفور على القاعة الرئيسية للنادي





وكانت قد أطلقت نقابة المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس إداراتها، اسم الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور علىالقاعة الرئيسية بالنادي النهري لنقابة المهن التمثيلية.

وجاء التصريح بهذا القرار في حضور ابنته الفنانة ريهام عبد الغفور ونجله تامر عبدالغفور، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وعددمن أعضاء مجلس الإدارة من بينهم الفنان أيمن عزب ومنير مكرم وعزوز عادل.