فن ومشاهير

بعد خطوبته.. محمد العمروسي يتصدر التريند

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد خطوبته.. محمد العمروسي يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد العمروسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل بحفل خطوبته علي المطربة مي فاروق في حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين، حيث حضرت المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين.

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أحدث أعمال محمد العمروسي 

 

ومن ناحية اخري، انضم الفنان محمد العمروسى إلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها

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 آخر أعمال مي فاروق

 

وكانت المطربة مي فاروق قد طرحت مؤخرا أغنية جديدة تحت عنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

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كلمات أغنية ليه  لـ مي فاروق 

 

جاءت كلمات الاغنية كالتالي: 

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي ما بينا فضلت ليه

وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه

دايمًا نحوا ليالي دايمًا ليه ليه

هو اللي بيحصل إيه

وأنا بتعذب كده ليه

هو اللي بيحصل إيه

وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

انا لما خسرتك

يا حبيبي مش عايشه ليه

والناس نحوا تكلمني ما بردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني

نزلت كده ليه

والله ما عارفه وقت ما سيبتك

كان مالي وبعمل كده ليه

كان مالي وبعمل كده ليه ليه

هو اللي بيحصل إيه

وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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