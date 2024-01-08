نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل وفاته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان القدير الراحل أشرف عبدالغفور تريند محركات البحث جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تأجيل محاكمة المتسبب في وفاته إلى يوم 29 من شهر يناير الجاري.



آخر أعمال أشرف عبدالغفور قبل وفاته





وكان آخر اعمال ظهور للفنان القدير الراحل أشرف عبد الغفور على الشاشة هو مسلسل" رشيد "،الذي عرض في موسم دراما رمضان2023، ومكون من15 حلقة.





تفاصيل مسلسل رشيد





يتكون مسلسل "رشيد" من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ريهام عبدالغفور، كوكبة من أبرز نجوم التمثيل بمصر مثل: محمد ممدوح،وسيد رجب، وصلاح عبدالله، وخالد كمال، وهالة صدقي، وتامر نبيل، وحسن مالك، ومحسن منصور، والمسلسل من إخراج مي ممدوح،وتأليف وسام صبري

تدور قصة مسلسل رمضان الجديد "رشيد" حول تعرض ممدوح لحادث يقلب حياته رأسًا على عقب، حيث يتعرض للخيانة من أقربأصدقائه وتزداد الأحداث تعقيدا بعد اتهامه في قضية قتل، ليجد نفسه في موقف بالغ الصعوبة.





تأجيل محاكمة المتسبب فى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور









و أجلت محكمة جنح أكتوبر، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته بحادث سير بأكتوبر، لجلسة 29 يناير للإعلان بالدعوى المدنية.









وشهدت الجلسة تغيب المتهم المتسبب في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته عن الحضور فيها حضر المحامى شعبانسعيد المدعي بالحق المدنى عن أسرة الفنان الراحل وطالب بتعويض مالي قدره أربعين ألف وواحد.

وأحالت جهات التحقيق المختصة بأكتوبر في وقت سابق المتهم فى واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور بحادث سير بأكتوبر للمحاكمةالجنائية.

وكان قد قرر قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.









وفاة الفنان أشرف عبدالغفور





وكان قد رحل عن عالمنا، يوم الأحد الماضي 3 ديسمبر، الفنان القدير أشرف عبد الغفور، عن عمر يناهز 81 عامًا عقب تعرضه هو وزوجتهلحادث سير مروع ضخم بالشيخ زايد، وعلى أثره تم نقل جثمانه إلى مشرحة إحدى المستشفيات في منطقة الشيخ زايد، وفور وقوع الحادث،تم نقل زوجته إلى العناية المركزة نظرًا لخطورة حالتها الصحية.

فقد ورد بلاغ لأجهزة الأمن بوقوع حادث بطريق "القاهرة- الإسكندرية" الصحراوي، وبالإنتقال إلى مكان الحادث والفحص تبين وفاة الفنانأشرف عبد الغفور وإصابة زوجته، وحضرت سيارتي إسعاف ونقلتهما إلى المستشفى جراء الحادث.

كما تلقت النيابة العامة إخطارًا بالواقعة وطلبت تحريات الشرطة والاستعلام عن الحالة الصحية للمصابة، وجاري تجهيز تصريحات دفنجثمان النجم الراحل أشرف عبد الغفور.







