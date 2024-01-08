نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. تعرف على فارق العمر بين مي فاروق ومحمد العمروسى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد العمروسي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما احتفل بحفل خطوبته علي المطربة مي فاروق في حفل بسيط، بحضور الأصدقاء والمقربين، حيث حضرت المخرجة بتول عرفة وأميرة مكاوي ابنة الراحل سيد مكاوي وعدد من المقربين.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية فارق العمر بين مى فاروق ومحمد العمروسى..

فارق العمر بين مى فاروق ومحمد العمروسى

ويعد فرق العمر بين مى فاروق ومحمد العمروسى ليس بكثير حيث تكبره مى فاروق بثلاث سنوات اذ أنها من مواليد 1982 وتحديدا 9 سبتمبر بينما يعد محمد العمروسى من مواليد 1985 وتحديدا 25 أغسطس.

اخر اعمال مي فاروق

وسبق، وأحيت مي فاروق الشهر الماضي حفل ليلة أم كلثوم على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، تألقت بأدائها لأغنية "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، خلال مشاركتها في حفل "روائع بليغ حمدي"، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض على مسرح أبوبكر سالم، وايضا طرحت مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "ليه" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وكافة المنصات الموسيقية الإلكترونية، وتعاونت فيها مع أحمد أمين في الكلمات وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام، وتريات أشرف سيد رجب.

أحدث أعمال محمد العمروسي

انضم الفنان محمد العمروسى إلى فريق عمل مسلسل "المعلم" بطولة النجم مصطفى شعبان وهو من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه في شهر رمضان 2024، وبطولة الفنانة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، أحمد فؤاد سليم، وتدور الأحداث في إطار شعبى اجتماعى، ويقدم مصطفى شعبان خلال الأحداث شخصية تاجر سمك، وتمر حياته بالعديد من الأزمات التي يحاول حلها.

آخر أعمال محمد العمروسي

وكان آخر أعمال محمد العمروسي هو فيلم "أشباح أوروبا" الذي عرض مؤخرا، من بطولة الفنانة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.