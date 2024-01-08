نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول وزيرة الثقافة والفنان حسين فهمي لحفل جائزة ساويرس الثقافية بمركز التحرير الثقافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل منذ قليل الفنان الكبير حسين فهمي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، ووزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، إلى حفل جائزة ساويرس الثقافية، والمقامة بقاعة “إيوارت التذكارية” بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية؛ كما يحضر الحفل، الجمعية المصرية الفلهارمونية، والتي ستقدم مقطوعات موسيقية مختارة لـ "بيتهوفن "وشوستاكوفيتش، بمساهمة من المايسترو الكبير أحمد الصعيدي.



بدء مراسم الحفل بعد قليل

ومن المقرر أن تبدأ مراسم الحفل بعد قليل، وتقوم الإعلامية جاسمين طه، بتقديم فقرات الحفل حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين من شباب وكبار الأدباء والكتاب في مختلف مجالات الجائزة والتي تضم: الرواية، والمجموعة القصصية، والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية وأدب الطفل، وذلك بمشاركة عدد كبير من الفنانين والمبدعين المصريين.



برنامج الحفل



كما يتضمن برنامج الحفل أيضًا فقرة فنية لفرقة هواة خريجي الجامعة الأمريكية في مصر لفنون الفلكلور، بالإضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى التي سيتضمنها الحفل.



جدير بالذكر أن المسابقة تلقت خلال هذه الدورة 1202 استمارة تقديم في مختلف فروع الجائزة، وقد تم تقييم الأعمال المقدمة بواسطة 7 لجان تحكيم محايدة تضم نخبة من الأدباء والكتاب والسينمائيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، كما تم رفع قيمة الجوائز هذا العام في كل فروع الجائزة، وإضافة جائزة (المركز الثاني) لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنة.

تاريخ جائزة ساويرس

تعد جائزة ساويرس الثقافية أحد أهم برامج مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية في دعم جهود التنوير الثقافي وإثراء روح الأمة وبعث نهضتها، حيث أطلقت الجائزة في عام 2005 لاختيار الأعمال الأدبية المتميزة لكبار وشباب الأدباء والكتاب المصريين بهدف تشجيع الإبداع الفني وإلقاء الضوء على المواهب الجديدة الواعدة وتكريم النخبة من قامات الأدباء والكتاب عن أعمالهم الإبداعية في مجالات الرواية والقصة القصيرة والسيناريو السينمائي والنص المسرحي والنقد الأدبي والسرديات الأدبية، وأدب الطفل.

ومنذ انطلاقها وعلى مدار 19 عامًا، شكلت الجائزة قاعدة مثالية لإثراء الحياة الثقافية في مصر، من خلال تتويج العديد من التجارب الإبداعية الحقيقية، كما استطاعت أن تحقق مكانة بارزة بين الجوائز العربية والمحلية.