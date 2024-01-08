نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بثلاث مراكز متتالية.. رامي صبري يتصدر "اليوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتل الفنان رامي صبري ثلاث مراكز متتالية من تريند “يوتيوب” بثلاث أغنيات جديدة له من ألبومه “النهايات أخلاق”، والذي طرحهم تزامنًا مع بداية العام الجديد في مفاجأة من رامي لجمهوره بعد فترة من التحضيرات والتسجيل.

فاحتلت أغنية رامي صبري الجديدة “بين الحيطان” المركز الثالث ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث حققت نصف مليون مشاهدة في أقل من أربعة من طرحها، واحتلت أغنية “بحكي عليك” المرتبة الرابعة ضمن الأكثر استماعًا وحققت أكثر من 320 ألف مشاهدة.

أما أغنية “النهايات أخلاق” حصلت المركز الخامس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، حيث اقتربت من تحقيق النصف مليون مشاهدة في أقل من أربعة من طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة.

أولي أغاني البوم «النهايات أخلاق»

الأغنية الأولى لرامي في ألبومه الجديد باسم «النهايات أخلاق» وهي الأغنية الرئيسية للألبوم الجديد، وهي من كلمات أحمد جابر ومن ألحان محمد شحاتة وتوزيع مكس ماستر وسام عبد المنعم وجيتار شريف فهمي ووتريات تامر غنيم.

تفاصيل أغنية “بين الحيطان”

وجاءت أغنية رامي صبري باسم «بين الحيطان» وهي الأغنية الثانية من ألبومه “النهايات أخلاق”، وكانت الأغنية من كلمات عمرو المصري وألحان وتوزيع ومكس وماستر عمرو الخضري وجيتار مصطفى نصر.