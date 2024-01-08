فيفي عبده تثير الجدل في أحدث ظهور لها (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة فيفي عبده، متابعيها فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت فيفي في الفيديو بإطلالة كاجوال، مرتدية ليجن باللون الزيتي مع تي شيرت كاجوال باللون الأسود يكشف عن رشاقتها وجمالها واعتمدت تسريحة ذيل الحصان لتتماشى مع ملابسها، مع مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها.





وعلقت فيفي على الفيديو قائلة: "ايووووه بقا ويلا بقاااااا اسكوزمى بقا دى جى فوفاااااا وبس خلاص.









فيفي عبده توضح تصريحها حول 'أيام سوداء' وتكشف عن السبب وراءه





وكانت قد تصدرت فيفي عبده الترند بعد وصفها العصر الحالي بـ 'أيام سوداء' وتوضيحها لتصريحها خلال عزاء ناهد فريد شوقي.





فيفي عبده توضح سبب تصريحها حول 'أيام سوداء' على برنامج ET بالعربي، مشيرة إلى تركيزها على الأحداث العالمية ووضع أهل غزة،وتعبر عن حزنها وتأمل في تحسن الأوضاع في المستقبل، متمنيةً أن تكون قد وضحت سوء الفهم الناتج عن التصريح.

هذا وقد كشفت فيفي عبده عن تطلعاتها للعام 2024 في مقابلة مع برنامج "عرب وود"، فقد عبرت عن أمنيتها بقدوم سنة جديدة جيدة، مع التأكيد على عدم تحديد مصيرها في العام المقبل بسبب غموض الوضع الصحي العام.













أحدث أعمال فيفي عبده





وتشارك الفنانة فيفي عبده في مسلسل آخر الزمن، والتي من المقرر أن يتم عرضه في الموسم الرمضاني 2023.

ويشارك في البطولة بجانب فيفي عبده كل من الفنان أحمد عبد العزيز، كمال أبورية، أحمد سلامة، محسن منصور، عزة مجاهد، إخراجأيمن فؤاد.





آخر أعمال فيفي عبده



يذكر أن آخر أعمال فيفي عبده، هو مشاركتها في الماراثون الرمضاني عام 2022، من خلال مسلسل "شغل في العالي"، الذي دارتأحداثه في إطار كوميدي، حول صديقتين فيفي عبده وشيرين رضا أسستا شركة بهدف الانتقام من الرجال المتحرشين أو الذين يعاملونزوجاتهم بطريقة سيئة.

أبطال مسلسل "شغل في العالي"

وشارك في بطولة مسلسل "شغل في العالي" مجموعة من الفنانين منهم فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، محمد رضوان،فريدالنقراشي، وآخرون من النجوم، والعمل من إخراج مرقس عادل وتأليف حسين مصطفى محرم.