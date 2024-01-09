خالد يوسف: زينة متوهجة في ”الإسكندراني” وليست منطفئة كما يراها الشناوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 9 يناير 2024 10:33 صباحاً - رفض المخرج خالد يوسف وصف الناقد الفني طارق الشناوي لمشاركة النجمة زينة في أحدث أعماله السينمائية، فيلم "الإسكندراني"، بأنها كانت منطفئة.

وقال خالد يوسف في مداخلة مع برنامج "مصر جديدة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي انور عبر قناة ETC: "أحترم وجهة نظر طارق الشناوي، لكن أنا شايف إن زينة متوهجة في الفيلم، وناس كثيرة شايفين إنها متوهجة".

واتهم خالد يوسف طارق الشناوي بالحديث عن "الإسكندراني" بطريقة الانطباعات الصحفية التي تنم عن كراهيته.



وأضاف خلال المداخلة: "ما قاله طارق الشناوي عن محاولتي الشعبطة على أسامة أنور عكاشة مشابه لما قاله وكتبه في السابق عن محاولتي الشعبطة على يوسف شاهين، لكن أنا أفلامي طول عمرها ناجحة الحمد لله بنسبة أكثر من 80%، وهي أفلام رائجة وتدخل المهرجانات وتكسب الجوائز".

فيلم "الإسكندراني" من إخراج خالد يوسف، ومستوحى من رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ويضم فريقا مميزا من النجوم وهم أحمد العوضي، زينة، عصام السقا، بيومي فؤاد، حسين فهمي، صلاح عبد الله، محمود حافظ، محمد رضوان، ورحاب الجمل.