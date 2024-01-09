حاكم الشارقة يشهد انطلاق الدورة الـ 20 من مهرجان الشارقة للشعر العربي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مساء يوم الاثنين، في قصر الثقافة، انطلاق فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر العربي، بمشاركة أكثر من 70 شاعرًا وشاعرة وناقدًا وإعلاميًا يمثلون عدة دول عربية، وتستمر فعالياته لمدة 7 أيام حتى 14 من يناير الجاري.

مادة مسجلة تناولت حياة الشعراء المكرمين في المهرجان

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة في مستهل الحفل مادةً مسجلةً تناولت حياة الشعراء المكرمين في المهرجان، وأبرز إنجازاتهم وأهم أعمالهم الشعرية وجهودهم الحثيثة في عالم الشعر العربي الأمر الذي ساهم في تتويجهم بجائزة الشارقة للشعر العربي، كما ثمن الشعراء خلال المادة المسجلة دور الشارقة وحاكمها في رعاية الشعر بالوطن العربي من خلال بيوت الشعر والمهرجانات الشعرية والاحتفاء بالشعراء وتكريمهم.

تكريم شخصيتي المهرجان الفائزتين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2024

وتفضل بعدها صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم شخصيتي المهرجان الفائزتين بجائزة الشارقة للشعر العربي لعام 2024 في نسختها الـ 12 وهما علي الشعالي من دولة الإمارات، وعارف الساعدي من جمهورية العراق، كما كرم سموه الفائزين بجائزة الشارقة لنقد الشعر العربي في دورتها الثالثة، حيث فاز بالمركز الأول الناقد التونسي المنصف الوهايبي عن بحثه "بنية الخطاب الشعري في الشعرية العربية المعاصرة بين الاستعاري والكنائي"، فيما نال المركز الثاني الناقد المغربي أنوار بنيعيش عن بحثه "بنية الترادف والتضاد في الشعر العربي المعاصر: دراسة في شعرية التوازي"، وحاز على المركز الثالث الناقد المغربي الحسين بنبادة عن بحثه "بنية الخطاب في الشعر العربي التجريبي".

قصيدة "حنين"

واستمع سموه إلى قراءات شعرية ألقاها الشاعران علي الشعالي من دولة الإمارات، والشاعر عارف الساعدي من جمهورية العراق، حيث تطرق الشعالي في قصيدته "حنين" إلى ذكريات الماضي والاشتياق إلى اللحظات التي يعيشها الشخص في حياته السابقة، قائلًا:



الصَّمتُ عنواني القَؤولُ

والأَمسُ صُبحٌ مستحيلُ

والذكرياتُ إذا فشتْ

بُنٌّ يضوعُ وزنجبيلُ

واحسرتاه.. إذا اطمأنَ

الحُلمُ، هل يغشاهُ غُولُ؟

يا غيمةً لم تستقـرَ

ونجمةً داها الأُفولُ.

وأضاف الشعالي:

الذكرياتُ.. وها هنا

دربان واحِدُها طويلُ

الصمتُ حين يضمُّنا

والشعر.. ميَّالٌ مُميلُ

مَرّت نسائِمُكِ العِذا

بُ كَأنَّها حدٌّ صقيلُ

والأرضُ شَقّقَها الغيا

بُ وفتَّ في يَدِها الغليلُ.

كما ألقى الشاعر علي الشعالي قصيدة أخرى بعنوان "القلم في طلب المعاني"، قال في مستهلها:



شاخَتْ عروقُ الأرض من تَحنانِهِ صبٌّ تلظّى بالبعادِ ورانِهِ

مهما استعاذ بِمَحبَسيه تجمّلًا تتقاطرُ الأشواقُ من آذانِهِ

يهفو لتمسيدِ المجاز خيالَهُ

واهٍ لشحّ الموج عن شطآنِهِ!

إن لم يكُ الْعَوْدُ الحميدُ بمُوشِكٍ فترفّقي بِالغَضّ من أغصانِهِ.

وتابع الشعالي:



عَجْلى امْنحيهِ قصيدةً لألاءةً

يرقى بها للنّجمِ في عُنوانِهِ

قزُّ الْودادِ رِداؤُها، وطلاؤُها

تِبرُ الوقارِ، لسيّدٍ مُذ آنِهِ

خفّاقةً كالطّيرِ تعلو للّذي

يختصّ دوحَ الشعر ضِمن جنانِهِ

مُلكٌ تغار الشمس من إشراقِه

طرًّا يضوع الجودُ من أركانِهِ.

قصيدة الشاعر العراقي عارف الساعدي

وجاء في قصيدة الشاعر العراقي عارف الساعدي التي حملت عنوان "الليلة المنسية من ألف ليلة وليلة":



فتحتُ البابَ فآنسكبَ النهارُ وحمَّلني التحيةَ شهريارُ

وقال إذا الديارُ دنتْ ورفّتْ

فسلمْ إنها نِعمَ الديارُ

وقد همستْ بأذني شهرزادٌ

وقالت للحكاياتِ انتظارُ

فلم تبردْ، ولم يهدأْ لظاها

وها هي تُستعاد وتُستعارُ

كأن الليلةَ الألفَ استمرت

ودرنا والقطارُ هو القطارُ.

وأضاف الساعدي:

ويا أهلي الذين خبرتُ فيهم

كرامة من يُدير ومن يُدارُ

ومن تغفو على يده اليتامى

ومن في الحرب مدفعُه الشعارُ

فلا انحبست غيومُك يا آبن عمي

ولا فرغت دنانك والجرارُ

وما زال الكلام به كلامٌ

وما زال المسار له مسارُ

ولكن شهرزاد غفت قليلا

وغطاها بدفءٍ شهريارُ

وأوصاني بأن القي عليكم

تحيته فقد طلعَ النهارُ.

تفاصيل مهرجان الشارقة للشعر العربي

وتقام النسخة العشرون من مهرجان الشارقة للشعر العربي على مدار 7 أيام بمشاركة 70 شاعرًا وناقدًا وإعلاميًا يمثلون مختلف الدول العربية، ويقدم المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمتميزة، حيث يشهد عدة أمسيات وجلسات شعرية، كما ستقدم الدورة الحالية توقيع دواوين شعرية جديدة من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وتنظيم ندوة فكرية في بيت الشعر بعنوان "تطوّر لغة الشعر العربي" يناقشها 7 نقّاد عرب، بينما سينتقل المهرجان إلى مدينة خورفكان في يومه السابع ضمن قراءات شعرية صباحية، ويختتم فعالياته بأمسية شعرية في قصر الثقافة.

مهرجان الشارقة للشعر العربي يساهم في الحفاظ على المرتكزات الأساسية للشعر

ويساهم مهرجان الشارقة للشعر العربي في الحفاظ على المرتكزات الأساسية للشعر ورعاية الموروث الشعري؛ مما يسهم في إثراء الساحة الشعرية بإنتاج أدبي شعري متخصص من خلال احتضان الشعراء ومتذوقي الشعر وتنظيم ملتقى للأمسيات الشعرية بمشاركة شعراء ونقاد من الوطن العربي يضيئون ليالي الإمارات بالشعر، ويثرون البرنامج الفكري للمهرجان.