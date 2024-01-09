محمود عبدالمغني ينضم لقائمة أبطال مسلسل "صيد العقارب" مع غادة عبد الرازق

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك النجم محمود عبد المغني، في مسلسل "صيد العقارب"، كضيف شرف حيث تعاقد مؤخرًا عبد المغنى على المشاركة في المسلسل، وصور أولى مشاهده في الديكور الأساسى في منطقة مصر الجديدة، ومن المقرر عرض العمل خلال الماراثون الرمضاني 2024.

من هم نجوم مسلسل "صيد العقارب"؟





مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وتجسد خلال الأحداث دور ابنة الفنانة أحمد ماهر، كما تعيش في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالاضافة لعدد من النجوم أبرزهم سيمون، محمد علاء جاميكا، وآخرون من النجوم، والمسلسل قام بتأليفه الكاتب باهر دويدار، ويخرجه أحمد حسن، ومن إنتاج شركة فينوميا وتوزيع شركة فانتدج برودكشن للإنتاج السينمائي.



ويستعد الفنان محمود عبد المغني، في الفترة الحالية لعرض فيلمه “درويله”، ويجسد خلال الأحداث شخصية مطرب، والفيلم تدور أحداثه في إطار الغموض والأكشن.



من هم فريق عمل فيلم “درويله"؟



والعمل من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، وبطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين.