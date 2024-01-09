فن ومشاهير

الليلة.. مدحت العدل وأحمد داش ومحمد فهيم ضيوف برنامج " كلمة أخيرة "

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القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON" اليوم  الثلاثاء، الشاعر والسيناريست الدكتور مدحت العدل مع مجموعة من نجوم 2023 الذين تألقوا في أعمال فنية العام الماضي.

ضيوف برنامج كلمة أخيرة 

 

يحل مدحت العدل والمؤلفة منه القيعي والفنان أحمد داش والفنان محمد فهيم ضيوفًا على البرنامج الذي يعرض في تمام التاسعة والنصف مساء، حيث يتحدث "العدل" في بداية اللقاء عن الجدل الذي أثير حول حقوق الملكية الفكرية وتراث أم كلثوم ورموز الفن.

نجاح الشاعرة منة القيعي 

 

ينضم للقاء النجوم الشباب الشاعرة الغنائية منه القيعي التي قدمت مجموعة من أنجح الأغاني في 2023.

نجاح أحمد داش في عام 2023

 

والنجم أحمد داش والذي يتحدث عن الأعمال التي قدمها العام الماضي والتي حققت نجاحًا كبيرًا  منها مسلسل “ جعفر العمدة ” حيث جسد دور “ سيف ” مع النجم محمد رمضان ومجموعة من النجوم ابرزهم هالة صدقي وزينة وإيمان العاصى ومنة فضالي ومي كساب وتأليف وإخراج محمد سامي،  بالإضافة إلى مشاركة داش في بطولة مسلسل “ الصندوق ” المكون من 15 حلقة.

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أبرز أعمال مدحت العدل

 

ويتضمن اللقاء الحديث عن مسرحية "تشارلي" أهم عرض مسرحي قُدم بتوقيع الكاتب مدحت العدل.

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محمد فهميم يتحدث عن أهم أدواره بمسرحية تشارلي 

 

كذلك يتحدث النجم محمد فهيم عن المسرحية، وعن دور تشارلي الذي يعتبر واحدًا من أهم أدواره.
 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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