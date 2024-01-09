بالأسماء.. التفاصيل الكاملة لحفل توزيع جوائز ساويرس الثقافية الـ19 (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بختام الدورة التاسعة عشرة لجائزة ساويرس الثقافية، وذلك أمس الاثنين الموافق 8 يناير 2024، في قاعة إبوارت التذكارية، بمركز التحرير الثقافي، حيث شهد الحفل تكريم 15 فائزًا من كبار وشباب الكتاب والأدباء عن أعمالهم التي تم اختيارها من بين 1202 عملًا أدبيًا مقدمً للدورة التاسعة عشرة، في مختلف فروع الجائزة.

ختام الدورة التاسعة عشرة لجائزة ساويرس الثقافية



أقيم الحفل بحضور نخبة من الشخصيات العامة والوزراء والسفراء ورموز المجتمع المصري من المثقفين والفنانين والمبدعين، وبدأت مراسم الحفل بكلمة افتتاحية من ضيف الشرف، الفنان الكبير حسين فهمي، تلاها كلمات ترحيبية من مجلس أمناء الجائزة والمؤسسة والسادة الوزراء الحضور.

قامت بتقديم فقرات الحفل الإعلامية المتميزة جاسمين طه، وقد شارك في تسليم الجوائز عدد كبير من المبدعين والفنانين والفنانات المصريين، كما شهد الحفل حضور خاص للجمعية المصرية الفلهارمونية، والتي قدمت مقطوعات موسيقية مختارة لبيتهوفين وشوستاكوفيتش، وذلك بمساهمة كريمة من المايسترو أحمد الصعيدي.

عرض فيلم تاء الفوز

هذا بالإضافة أيضًا إلى عرض فيلم " تاء الفوز" من إخراج هاني إسكندر، وكذلك فقرة فنية لفرقة هواة خريجي الجامعة الأمريكية في مصر لفنون الفلكلور.



واختتم الحفل بكلمة المهندس سميح ساويرس، مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة ساويرس، وراعي جائزة ساويرس الثقافية، الذي قدم فيها التهنئة لكل الفائزين والشكر لمجلس أمناء الجائزة وأعضاء لجان تحكيم الدورة التاسعة عشرة، وأكد فيها على التزام مؤسسة ساويرس بدعم المبادرات التنموية والثقافية في مصر.

أسماء الفائزين

وقد أعلنت أمانة الجائزة أسماء الفائزين في دورتها التاسعة عشرة والتي جاءت كالتالي:فاز بجائزة أفضل رواية، فرع كبار الأدباء الكاتب فتحي إمبابي عن رواية "رقص الإبل" الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، بينما فازت بجائزة أفضل مجموعة قصصية، فرع كبار الأدباء الكاتبة هبة الله أحمد عن المجموعة القصصية "ثورة الفانيليا" الصادرة عن دار المثقف للنشر.

جائزة الرواية لشباب الأدباء

أما جائزة الرواية لشباب الأدباء فقد فاز بالمركز الأول الكاتب أحمد ناجي عن رواية "النهايات السعيدة" الصادرة عن دار المحروسة للنشر، كما فازت الرواية بجائزة الترجمة والنشر باللغة الإنجليزية.

وفازت بالمركز الثاني الكاتبة كارولين كامل عن رواية "فيكتوريا" الصادرة عن دار الكرمة.

وحصل على المركز الأول لأفضل مجموعة قصصية، فرع شباب الأدباء، الكاتب كريم محسن عن المجموعة القصصية "هذه ليست غرفتك" الصادرة عن دار المرايا، بينما حصل على المركز الثاني الكاتب أحمد فؤاد الدين عن المجموعة القصصية " مساحة للمناورة" الصادرة عن دار المحروسة للنشر.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الأول – كبار الكتاب، الكاتب خالد عزت عن سيناريو فيلم "موت فوضوي"، بينما فاز بجائزة أفضل سيناريو، الفرع الثاني- شباب الكتاب، الكاتب أحمد عبد الوارث عن سيناريو فيلم "أفراح وأحزان بيت البنات".

جائزة النص المسرحي

أما جائزة النص المسرحي فقد فاز بالمركز الثاني لأفضل نص مسرحي الكاتب خالد حسونة عن النص المسرحي "رقصة كابول الأخيرة"، بينما تم حجب جائزة المركز الأول لأفضل نص مسرحي بقرار من لجنة التحكيم والذي جاء بيانه كالتالي: "حُجِبَتْ الجائزة الأولى لعدم إتقان معظم المتقدمين للمعالجة المسرحية الضرورية لتأليف مسرحيات تحمل سمات العرض المسرحي فيما يتصل بمعالجة موضوعه، وإدارة الصراع به، واستغلال تقنياته على نحو متكامل. وجاءت أغلب المسرحيات تعاني من عيب أو آخر، فبعضها خلت من الحوار المسرحي الذي تتمايز من خلاله الشخصيات، وخلت بعضها من الإرشادات المسرحية التي تضع خشبة المسرح على رأس الأولويات، وخلت مسرحيات أخرى من الحبكة المحكمة أو التطورات المحتملة للأحداث.

كذلك استعان كثير من المتقدمين بحبكات جاهزة من التراث أو التاريخ، ولكن المعالجة المسرحية غابت عن تلك الأعمال، فصارت عرضًا تاريخيًا في صورة حوار مباشر.

وقد سادت في أغلب المسرحيات أساليب سينمائية وتليفزيونية تشي بعدم فهم كثير من المتقدمين لطبيعة الكتابة المسرحية".

جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية

وقد ذهبت جائزة أفضل عمل في مجال النقد الأدبي والسرديات الأدبية مناصفة بين كل من الكاتب أحمد عز العرب عن كتاب "حكايات طائر الطباشير"، الصادر عن دار المحروسة، والكاتبة سامية محرز عن كتاب "إبراهيم ناجي زيارة حميمية تأخرت كثيرًا" الصادر عن دار الشروق.

مجال أدب الطفل

وأخيرًا في مجال أدب الطفل، فاز بجائزة المركز الأول لأفضل كتاب للأطفال تحت 12 سنه، كل من عمر الطاروطي وأحمد عبد المحسن، عن كتاب "بجوار التبة وربما لا" الصادر عن دار كتبنا للنشر، بينما فاز بجائزة المركز الثاني كل من آلاء عرفة وعزة السيد، عن كتاب "نبيل وعالمه الجميل" الصادر عن شركة المستقبل للتعليم الإلكتروني والمطبوع.

شارك في تقييم الأعمال واختيار الفائزين في هذه الدورة 7 لجان تحكيم، ضمت 35 عضوا من كبار الأدباء والكتاب والسينمائيين والمسرحيين والنقاد وأساتذة الدراما في مصر، الآتية أسماؤهم:



لجنة تحكيم الأدب كبار الأدباء

لجنة تحكيم الأدب (الفرع الأول- كبار الأدباء): الدكتورة ماري تريز عبد المسيح (مقرر اللجنة)، الدكتور أحمد هاني الشامي، الدكتور أنور مغيث، الكاتب شريف العصفوري، الكاتبة نادية كامل.

لجنة تحكيم الأدب شباب الادباء



لجنة تحكيم الأدب (الفرع الثاني - شباب الأدباء): الكاتب الصحفي محمد شعير (مقرر اللجنة)، الكاتب الروائي حسن عبد الموجود، الكاتبة الصحفية رشا قنديل، الكاتب عمر طاهر، الصحفية نورا يونس.

لجنة تحكيم أفضل سيناريو كبار الكتاب



لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع أول – كبار الكتاب): الدكتورة سلمى مبارك (مقررة اللجنة)، السيناريست الكبير بشير الديك، المخرجة تغريد العصفوري، المونتيرة السينمائية داليا الناصر، المونتيرة السينمائية منى ربيع.



لجنة تحكيم أفضل سيناريو شباب الكتاب

لجنة تحكيم أفضل سيناريو (فرع ثان – شباب الكتاب): السيناريست الكبير عاطف بشاي (مقرر اللجنة)، الكاتب رامي عبد الرازق، المخرجة روجينا بسالي، المخرج والكاتب عبد الفتاح كمال، المخرجة ماجي مرجان



لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي

لجنة تحكيم أفضل نص مسرحي: الدكتور مصطفى رياض (مقرر اللجنة)، الكاتب والناقد المسرحي إبراهيم الحسيني، الدكتورة إيمان عزالدين، المخرج المسرحي حسن الجريتلي، المخرج عصام السيد.

لجنة تحكيم النقد الأدبي



لجنة تحكيم النقد الأدبي: الدكتور عماد أبو غازي (مقرر اللجنة)، الشاعر والناقد جرجس شكري، الدكتورة ريم سعد، الشاعر والكاتب ماهر حسن، الدكتورة ملك رشدي.

لجنة تحكيم أفضل كتاب الأطفال



لجنة تحكيم أفضل كتاب الأطفال تحت 12 سنه: الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف (مقررة اللجنة)، رسامة الكاريكاتير دعاء العدل، رسامة كتب الأطفال سهيلة خالد، الكاتبة عفاف طبالة، الفنان التشكيلي وليد طاهر.