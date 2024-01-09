سمية درويش: أعشق التمثيل.. وقدمت عدد من التترات الناجحة

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت المطربة سمية درويش أنها قدمت أغنية تتر فيلم “كشف حساب”، و"نقطة رجوع"، وأنها خاضت تجربة التمثيل مع النجم عمرو سعد، لافتة إلى أنها تعشق التمثيل وتنتظر الفرصة المناسبة، وأنها تحب أن تقدم أدورًا مهمة.

أبرز البومات سمية درويش

وأضافت سمية درويش خلال حلولها ضيفة ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي أنها قدمت أربع البومات وأول البوم هو الأنجح في حياتها، والألبوم الثاني حقق نجاحًا بأغنية في ٢٠٢٣.

نجاح أغنية “ما بقتش ملاك”

وأشارت أن أغنية " ما بقتش ملاك " حققت نجاحًا ساحقًا على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التوك توك، وأرقامًا كبيرة في المشاهدة، وقامت بغنائها خلال اللقاء.

سمية درويش تعيد حساباتها

وأشارت سمية درويش إلى أنها دائما ما تعيد حساباتها، وتحاول اختيار أغاني بها قيمة وقريبة من قلوب الناس، مؤكدة: “أنا دائمًا متصالحة مع نفسي، وشغلي بياخد مني وقت كتير، وأعطي اهتماما ووقتا كبيرا لابني داوود، ودائمًا ما أقول له أنني أحب أن أقدم الأفضل من أجلك”.

سر اكتشاف موهبة سمية درويش

وأوضحت أن الراحل أشرف سالم هو من اكتشفها، وهو الأب الروحي لها، وكان أول ألبوم تصنعه بداية نجاحها الكبير.

أمنية سمية درويش لعام 2024

وختمت سمية درويش قائلة: اتمني في العام الجديد الصحة والستر وان أحقق نجاحا وخطوات جديدة واتمني التوفيق لابني وأسرتي، وختمت الحلقة بأغنية على "الحلوة والمرة".

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