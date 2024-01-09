نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة الفنان والدكتور نبيل عرفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان والدكتور نبيل عرفة، وأعلن عن ذلك الخبر أحد أصدقائه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

إعلان خبر وفاة الفنان نبيل عرفة

كتب صديق الفنان نبيل عرفة منشورًا قال فيه: "بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون، لكن لا نقول الإ ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون ".

وتابع قائلًا:" انتقل إلى رحمة الله تعالى العزيز الغالي من كان بمثابة والدي قبل أن يكون جاري بمحل سكني المرحوم المغفور بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور الفنان نبيل عرفة مدير مستشفى القاهرة الحديثة واستشاري الباطنة والسكر رحمه الله رحمة واسعة وغفر له واسكنه فسيح جناته وألهمنا جميعًا الصبر والسلوان ".

وأضاف: أشهد الله أنه كان نعم الجار ونعم الإنسان ونعم الخلق ونعم الرجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

أعمال الفنان نبيل عرفة

قام نبيل عرفة في التمثيل في العديد من الأعمال الفنية، منها حسن دليفري، صياد اليمام، يوم ما اتقابلنا الشتا اللي فات، حسن ومرقس، صباحو كدب، علي سبايسي، بحبك وأنا كمان، مسلسل الجماعة الجزء الأول، مسلسل الأدهم، ومنتهى العشق، سارة، علي يا ويكا، أحلام عادية، وغيرها من الأعمال.

آخر أعمال الفنان نبيل عرفة السينمائية



وكانت آخر أعمال الفنان والدكتور نبيل عرفة السينمائية فيلم "جدو"، الذي دارت أحداثه حول رجل مسن قام بتحويل منزله إلى بنسيون، فحاول بعض الأشخاص النصب عليه واستغلال وحدته، لكي يحصلوا منه على ممتلكاته قبل أن يفارق الحياة، والفيلم من إخراج وائل عبدالقادر،

ﺗﺄﻟﻴﻒ علي إبراهيم نبوت، بطولة محمود فتحي، عايدة رياض، عمرو عبدالعزيز عصام إسماعيل، محمد حسني، وغيرهم من النجوم.