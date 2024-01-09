نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الكلمات.. خالد سليم يحتفل بعيد ميلاد والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنان خالد سليم على تهنئة والدته بمناسبة عيد ميلادها، بعبارات رومانسية توحي بمدى حبه الكبير لها، حيث شارك جمهوره بمقطع فيديو يجمعه بها من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

منشور خالد سليم

وعلق خالد سليم على الفيديو قائلًا:" كل سنة وانتي طيبة يا أعز الناس، يا حبيبة قلبي وروحي وعيني يا أمي ربنا يديمك ويديكي الصحة ويخليك لينا، أنا وأخواتي وأولادنا، وزوجاتنا، وما يحرمنا أبدًا من حبك وحنيتك ودعواتك لينا يا أطيب قلب في الدنيا أمي الجنة".

تعليقات الجمهور على منشور خالد سليم

وفور مشاركة خالد سليم تلك المنشور، حظي على إعجاب عدد كبير من قبل الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" كل عام وهي بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، عيد ميلاد سعيد، ربنا يباركلك فيها ويحفظها من كل شر يارب العالمين، ربنا يحفظكم من كل شر يارب"،وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال خالد سليم

يشار أن آخر أعمال الفنان خالد سليم أغنية "مين ده"، التي طرحها مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير" يوتيوب"، حازت على إعجاب الجمهور.



كلمات أغنية "مين ده"

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

مين ده اللي شبع ولا اكتفي عليك أنا متشحتف شحتفة

ده مين ده اللي شبع ولا اكتفي عليك أنا متشحتف شحتفة

ده أنا لو عطشان إنت المية إنت الأحساس والحنية

ولو أنا بردان انت الدفا لو حران نسمة مهفهفة

يا حبيبي مين ده مين ده

ينساك مين ده وغلاوتك لا

ومين ده يا حياتي مين ده

ينساك مين ده أعوذ بالله

أنساك، أنساك يا سلام بقي ده إسمه كلام

ما قدرش أنا لا

أنا يومي مظبوط علي ظبطتك والشمس بتيجي مع طلتك

أنا، أنا يومي مظبوط علي ظبطتك والشمس بتيجي مع طلتك

أنا مين دلعني ووقعني في غرامه غير رمش عينيك يعني

ده لو وأنا بردان إنت الدفا لو حران نسمة مكيفة.

