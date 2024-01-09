نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. بدء عرض مسرحية "كازانوفل" في موسم الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اليوم أولى فعاليات مسرحية "كازانوفل" على المسرح العالمي في بوليفارد سيتى بالرياض، ويستمر العرض حتى 13 يناير الجاري.

تفاصيل مسرحية "كازانوفل"

تدور أحداث المسرحية حول "حميده" الذي يريد تزويج ابنته "جوجو" لإبن شقيقه "نوفل" المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة "حميدة" تزويج "جوجو" لإبن شقيقتها الراقص "سلفادور" سليل العائلة الأرستقراطية والذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميدة أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر "جوجو" فمن يفوز بقلب "جوجو".



وروجت الصفحة الرسمية لموسم الرياض لمسرحية "كازانوفل" عبر حسابها بتطبيق إنستجرام وكتبت:" مسرحية "كازانوفل" من بطولة أحمد السعدنى ومحمد عبد الرحمن توتا وهنا الزاهد، على المسرح العالمى فى بوليفارد سيتى من ٩ إلى ١٣ يناير.

آخر أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية أخرى، انتهت هنا مؤخرًا من تصوير مسلسل إقامة جبرية، تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، ويعرض في 10 حلقات، ويشارك في العمل كل من صابرين، محمد الشرنوبي، ثراء جبيل، محمود البزاوي، وعايدة رياض.

وتنتظر خلال الفترة القادمة عرض فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبولبن، ويشارك فيه عدد كبير من النجوم منهم مي عمر، أحمد السعدني، هشام ماجد، خالد أنور، أسماء جلال.