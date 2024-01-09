نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم بلغت إيرادات فيلم " كارت شحن "لـ بيومي فؤاد ومحمد ثروت ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "كارت شحن" بطولة الفنان بيومي فؤاد والفنان محمد ثروت أمس الاثنين إيرادات بلغت10 آلاف جنيهًا، وبذلك يتذيل قائمة الإيرادات.

إيرادات كارت شحن يوم الأحد

وبلغت إيرادات فيلم “كارت شحن” يوم الأحد الماضي إيرادات بلغت 23 ألف جنيهًا.

أبطال فيلم "كارت شحن "

وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت وهالة فاخر وإسماعيل فرغلي ومنى جمال وعدد آخر من الفنانين.

فيلم "أنا وابن خالتي"

ومن جانبه يشارك بيومي فؤاد، في نفس الموسم بفيلم يحمل اسم "أنا وابن خالتي"، وقد حقق أمس الإثنين 129 ألف جنيهًا، واحتل الترتيب السادس، ليصل إجمالي إيراداته في 6 أيام عرض إلى مليون و229 ألف جنيه.

أبطال فيلم "أنا وابن خالتي"



وضم الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم سيد رجب، وبيومي فؤاد، وهنادي مهنى، وعلي لوكا، إنعام سالوسة، ومن تأليف دعاء عبد الوهاب، وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

قصة فيلم "أنا وابن خالتي"



تدور أحداث فيلم "أنا وابن خالتي" في إطار اجتماعي كوميدي حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل.

آخر أعمال بيومي فؤاد



يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد مسرحية "الصندوق الأحمر"، والتي تم عرضها خلال موسم الرياض، وهي بطولة ليلى علوي، ميمي جمال، طارق الإبياري، سليمان عيد، نور عيد، وآخرون من النجوم.