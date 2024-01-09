نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان 2024.. عائشة بن أحمد تنضم لقائمة أبطال مسلسل "الساعة 5" مع آسر ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد إلى فريق عمل مسلسل “الساعة 5”، بطولة النجم آسر ياسين، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2024.



نجاح عائشة بن أحمد في حكاية “روحي فيك ”

نجحت الفنانة عائشة بن أحمد في حكاية روحي في مسلسل 55مشكلة حب،، وقد حاز العمل على إعجاب الجمهور، وهو بطولة نور محمود، محمد كيلاني، فراس سعيد، سمر مرسي، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، والعمل من تأليف أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي.



آخر أعمال عائشة بن أحمد



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مسلسل "مذكرات زوج"، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، على الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادى.

أحداث مسلسل "مذكرات زوج"

وتدور أحداث مسلسل "مذكرات زوج" لـ طارق لطفى، في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر.

