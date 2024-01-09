نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "الإسكندراني " يتخطى مليون جنيهًا بإيرادات أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم “ الإسكندراني” شباك التذاكر، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ طرحه في دور العرض السينمائي مقارنة بباقي الأفلام المنافسةفي السينمات.

إيرادات فيلم "الإسكندراني"

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إنّ فيلم “الإسكندراني” احتل المرتبة الأولى، وحقق أمس مليونًا و140 ألف جنيه، ولازال ينافس باقي الأفلام بقوة.

أحداث فيلم "الإسكندراني"

وتدور قصة فيلم الإسكندراني في إطار اجتماعي شعبي يحمل مزيدا من الأكشن والتشويق والإثارة، من خلال شاب يعيش في الإسكندرية، ولا يوجد تفاهم بينه ووالده، ويترك عروس البحر ويسافر للخارج ثم يعود مرة أخرى.

أبطال فيلم "الإسكندراني"

فيلم الإسكندراني من إخراج خالد يوسف، تأليف أسامة أنور عكاشة، ويشارك في بطولته عدد من النجوم وضيوف الشرف، أبرزهم صلاح عبدالله، ومحمد لطفي، وعلاء مرسي، ومحمد ثروت.

البطولة الأولى للفنان أحمد العوضي

فيلم الإسكندراني يعد أول بطولة مطلقة للفنان أحمد العوضي، وتشاركه زينة، وحسين فهمي، ومحمود حافظ، وعصام السقا، مأخوذ عن قصة للكاتب أسامة أنور عكاشة، إخراج خالد يوسف.

وقد شارك أحمد العوضي في رمضان الماضي مع النجمة ياسمين عبد العزيز، في مسلسل " ضرب نار " وقد حقق نجاح كبير خلال تعاونهما الثالث في الموسم الرمضاني.