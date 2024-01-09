نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأحد.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على تفاصيل المؤتمر الصحفي لمعرض الكتاب 55

ينعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، وذلك يوم الأحد 14 يناير الجاري بالمسرح الصغير في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتوره نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس هيئة الكتاب.

ومن المقرر أن تفتتح الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، يوم 24 يناير 2024، ويستمر حتى 6 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شعار المعرض

ويُقام المعرض هذا العام تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض عالم المصريات الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض في دورته الجديدة، والكاتب الكبير يعقوب الشاروني شخصية لمعرض الأطفال؛ وتحل مملكة النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وقررت اللجنة الاستشارية العليا استيعاب الناشرين الجدد الذين تقدموا للمشاركة في المعرض ولم تنطبق عليهم الشروط.

وتخصص الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجهة المنظمة للمعرض، جناح مساحته 45 مترًا لدور النشر الجديدة التي لم يتخطى عدد إصداراتها الـ50 عنوانًا، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين المصريين؛ أو دور النشر التي لم ينطبق عليها باقي شروط المشاركة في المعرض بجناح مستقل، ويأتي ذلك لدعم صناعة الكتاب والنشر، ومساندة الناشرين للاستمرار في مسيرتهم القومية.

جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

وتواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، استقبال الأعمال المقدمة لجوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55، لعام 2024، حتى يوم 10 يناير المقبل 2024.

فروع الجوائز

وتأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، في 16 فرعًا منها: 8 في مجالات الإبداع وهي: «النقد الأدبي، الرواية، القصة القصيرة- شعر الفصحى، شعر العامية، الكتاب العلمي، الذكاء الاصطناعي، العلوم الإنسانية، الإعلام الجديد، كتاب الطفل»، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا هما: «النقد الأدبي- العلوم الإنسانية»، فضلًا عن 6 جوائز أخرى تمنح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وعدد من الهيئات الأخرى.