نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخميس.. نادية مصطفى تلتقي بجمهورها في قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة نادية مصطفى لإحياء حفل غنائي بعنوان “بيلغ الطرب”، الذي يقام لأول مرة في قطر، بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء العربي منهم محمد الحلو وعمرو سليم وغيرهم.

حفل نادية مصطفى في قطر

ونشرت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “ إنستجرام”، بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: “ لأول مرة في قطر ينطلق حفل بليغ الطرب، يسعدنى ويشرفني مشاركتي مع النجم الغالي محمد الحلو، والفنانة الكبيرة نوال غشام، والفنان الكبير عمرو سليم، ومجموعة من نجوم الأوبرا، الأصوات الجميلة أحمد عفت وياسر سليمان ومحمد حسن وسمية وجدي وكنزي”.

وأضافت: “ذلك في الحفل الفني الكبير تكريما للعبقري الفنان الكبير بليغ حمدي، على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بالدوحة، نراكم إن شاء الله يوم الخميس 11 يناير 2024”.

أحدث أغاني نادية مصطفى

وطرحت نادية مصطفى،مؤخرًا أغنية “ يسلم لي ذوقهم ”، التي حققت مشاهدات على موقع “يوتيوب” ونالت إعجاب الجمهور، الأغنية من كلمات نور عبد الله، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

إحياء نادية مصطفى مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

يذكر أن الفنانة نادية مصطفى افتتحت فعاليات اليوم الثالث من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنان هاني شاكر في أغسطس الماضي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية وقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي، وقدمت خلاله باقة من أروع أعمالها الغنائية.