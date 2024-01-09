نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي تظهر بالشال الفلسطيني في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استطاعت الفنانة منه فضالي أن تلفت انتباه جمهورها، من خلال ظهورها بإطلالة شتوية، حيث ارتدت چاكيت أسود وشال فلسطيني وبنطلون أسود، واعتمدت على وضع ميكب هادئ ليبرز جمالها، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت على الصور تعليقًا قالت فيها:"فلسطين في القلب".



تعليقات الجمهور على منشور منه فضالي



وفور من مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات:" ربنا يبارك فيكي، منورة الدنيا كلها يا منون، ربنا يحفظك من كل شر، منتظرينك يا نرجس"، وغيرها من التعليقات.

مشاركة منه فضالي في" كوبرا " مع محمد إمام

وتشارك الفنانة منه فضالي، حاليًا في مسلسل "كوبرا" بطولة الفنان محمد إمام، ومن المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2024.

آخر أعمال منه فضالي

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في مسرحية" صوابع زينب"، ودارت أحداثها حول شخصية أم لديها 3 بنات هن "سندس" و"نانسي" و"داليا" وتسعى لتزويجهن ولكنها تعاني بسبب شخصياتهن، لذلك تتفق مع المعلم عنتر الذي يحبها ويرغب في الزواج منها ويضعان خطة لتزويج الفتيات.



ومشاركتها أيضًا بفيلم "في القلب" بطولة خالد سليم، نسرين طافش، محمد عز، توني ماهر، ومنة فضالي، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، ود.عادل مرسي، مدير التصوير محمد عز.

