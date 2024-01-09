نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني شنودة وأبو توهة في "سولد أوت كامل العدد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقدم الإعلامي محمود سعد حلقة جديدة من برنامج "سولد أوت كامل العدد" يوم الخميس المقبل، علي قناة "CBC".

أبو توهة يعبر عن أوجاع القضية الفلسطينية مع محمود سعد

يستضيف محمود سعد خلال الحلقة، الشاعر الفلسطيني أبو توهة الذي يعبر عن أوجاع القضية الفلسطينية التي يعيشها يوم تلو الآخر أثناء الحرب في غزة.

بعدها يحاور محمود سعد بطلة من نوع آخر وهي "إيمان"، التي هزمت مرض السرطان وأسست مشروع غير مسبوق اسمه "سفر الروح".

هاني شنودة حيث يحكي ذكرياته مع عمالقة الفن مع محمود سعد

في حلقة الجمعة من البرنامج، يحل الموسيقار الكبير هاني شنودة ضيفًا على "سولد اوت كامل العدد"، حيث يحكي ذكرياته مع عمالقة الفن من نجاة الصغيرة إلى أحمد عدوية.

كما يتذكر "شنودة" مع جمهوره أجمل موسيقى الأفلام وأشهر أغاني فرقة المصريين، في حوار إنساني من القلب يتحدث عن مشوار صعوده بكل مواقفه الإنسانية والطريفة أيضًا.

موعد عرض برنامج “سولد أوت كامل العدد”

برنامج "سولد أوت كامل العدد" يعرض يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء.