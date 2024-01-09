نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد دفاعها عن السوريين.. لميس الحديدي تتصدر منصة إكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية لميس الحديدي تريند محركات البحث وخاصة منصه اكس، وذلك بعد دفاعها عن الجالية السورية الموجودة في مصر بعد حملات الهجوم التي يتعرضون لها مطالبين بترحيلهم من البلاد.

لميس الحديدي

دفاع لميس الحديدي عن السوريين:

وقالت لميس خلال برنامجها كلمة أخيرة المذاع عبر شاشة قناة on قائلة:" من أمتي المصريين بقوا كده وبيعملوا حملات لطرد ضيوفهم، السوريين منورنا وعلى راسنا، المصريين اللى في الخارج ترضوا حد يعمل معاكم كده ويطردوكم، دي مش شهامة المصريين ولا ده كرمهم".

وفي سياق آخر علقت لميس الحديدي على زيادة أسعار الكهرباء وانتقادها خاصة مع خطة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميًا.

لميس الحديدي

تعليق لميس الحديدي

وقالت الحديدي خلال تقديمها برنامج ‘كلمة أخيرة’ المذاع على قناة أون، مساء الثلاثاء، إن تسجيل أسعار بيع وشراء السيارات زادت 5 أضعاف، مردفة: "السنة دي داخلة علينا برجلها الشمال، وهناك موجة من رفع الأسعار".

وأضافت لميس الحديدي أن الشركات أعلنت عن زيادة أسعار الأسمنت والحديد، إضافة إلى زيادة أسعار بعض السلع الغذائية أيضًا.

وأشارت إلى أن أسعار تسجيل وبيع السيارات ارتفعت، لافتة إلى أنها قرأت تقريرًا يقول إن تسجيل وبيع السيارات زادت بنحو 5 مرات.

وأوضحت لميس الحديدي أن هذه الزيادات شيئًا متوقعًا بالنسبة لأهل الاقتصاد، ولكن بالنسبة للمواطنين الأمر مختلف، متابعة: الناس محتاجة تفهم، براحة شوية علينا يا حكومة.

لميس الحديدي

لميس الحديدي موجة رفع الأسعار متوقعه من أهل الاقتصاد:

متابعة أن هذه الموجة من رفع الأسعار متوقعة من أهل الاقتصاد، منوهة أن الأزمة مستمرة ولا توجد حلول واضحة، إضافة إلى استمرار التضخم والخلل فى سعر الصرف، معقبة: "الناس العادية محتاجة تفهم لماذا يحدث هذا لكي تستطيع أن تضبط أحولها وأسئلة الناس كثيرة".

وأضافت: "بالراحة شوية علينا يا حكومة بلاش الدخلة العنيفة من أول السنة"، متسائلة: "ماذا سيحدث ولماذا عملية المفاجأة في الإعلان عن الزيادات؟".

وأكملت: "بالنسبة للموبايلات فيهم الخير، أبلغونا قبل تنفيذ القرار بأربع أيام"، مؤكدة أنه لا يمكن أن نستمر فى هذه السياسات، ويجب على الحكومة أن تقيم مبادرتها وأثر هذه المبادرات.