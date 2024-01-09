نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى رحيله.. محطات في حياة الإعلامي وائل الإبراشي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل اليوم الثلاثاء 9 يناير ذكرى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي سلك طريقه في عالم الصحافة بالتحقيقات الأكثر إثارة مرورًا بالعديد من المحطات على المستوى الصحفي والإعلامى، كما إنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية تدريجيًا حتى رحل عن عالمنا عام 2022، بعد أن ظل يصارع المرض لسنوات وتداعياته التي أدت إلى إصابته بتليف كبدي.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة الإعلامي وائل الإبراشي..

حياة وائل الابراشي

ولد الإعلامى وائل الإبراشى 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية وتزوج وانجب "جيلان"، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم صوت الأمة، سجل أكثر من سبق صحفي بـ اسم وائل الابراشي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجينًا مصريًا.

مسيرة وائل الابراشي في الاعلام

واشتهر الإبراشي بأسلوبه الخاص والمميز في الحوار، فضلا عن طرحه قضايا عادة ما تكون مثيرة للجدل في برامجه الحوارية، قدم برامج( الحقيقة والعاشرة مساء على دريم، انتقل إلى التليفزيون المصرى ببرنامج التاسعة، برنامج كل يوم.

أهم برامج وائل الابراشي

كان يُقدم الابراشي برنامج «التاسعة» عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريبًا برنامج «كل يوم» خلفًا لعمرو أديب على قناة أون، وايضا برنامج «العاشرة مساءً» اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدمًا لبرنامج «الحقيقة» على شاشة قناة دريم2.

تنبأ بوفاته

سبق، تحدث وائل الإبراشي عن الموت في لقاء مع زميله الدكتور عمرو الليثي، وقال إنه بعد وفاة شقيقته أصبح يشعر أن الحياة سهلة للغاية وأن الموت أصبح قريب، وأنه يتوقع أن يموت صغيرا.

سبب وفاة وائل الابراشي

تعرض الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للإصابة بفيروس كورونا في شهر ديسمبر من عام 2020، وتوفي الراحل وائل الإبراشي في 9 يناير في عام 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، وأثارت سحر الإبراشي ارمله وائل الإبراشي حالة من الجدال بعد وفاته، وذلك بعد أن قامت باتهام أحد الأطباء بأنه سبب في تدهور حالته الصحية أثناء فترة العزل المنزلي، وعلى الفور قامت حينها نقابة الأطباء بفتح تحقيق في تلك الواقعة.

