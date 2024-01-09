في ذكرى وفاته.. أبرز قضايا السبق الصحفي لـ وائل الابراشي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الثلاثاء 9 يناير ذكرى وفاة الإعلامي وائل الإبراشي الثانية، الذي سلك طريقه في عالم الصحافة بالتحقيقات الأكثر إثارة مرورًا بالعديد من المحطات على المستوى الصحفي والإعلامى، كما إنه توفي إثر إصابته بفيروس كورونا، وتدهور حالته الصحية تدريجيًا حتى رحل عن عالمنا عام 2022، بعد أن ظل يصارع المرض لسنوات وتداعياته التي أدت إلى إصابته بتليف كبدي.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أهم مواضيع السبق الصحفي في حياة وائل الابراشي..

السبق الصحفي في حياة وائل الابراشي

سجل باسمه أكثر من سبق صحفي، مثل قضية لوسي أرتين، غرق عبّارة السلام، مقتل المجند سليمان خاطر، مذبحة بني مزار، سر عداء مبارك للفريق الشاذلي، معاناة مرضى الإيدز في مصر، أسباب اغتيال السادات، وسلسلة الهاربين في لندن، وتحقيقات اللاجئين في الجولان، تفجير كنيسة القديسين، التعذيب في السجون، مبادلة الجاسوس جبرائيل بـ25 سجينًا مصريًا، اتُّهم في عهد رئيس مصر الأسبق حسني مبارك في 66 قضية نشر آخرها قضية التحريض على عدم تنفيذ قانون الضرائب العقارية ونال فيها البراءة بعد أيام من ثورة يناير.

أهم برامج وائل الابراشي

بدأ وائل الإبراشي حياته المهنية بمؤسسة روزاليوسف وتركها وانطلق بعدها كي يترأس التحرير في صوت الأمة، ثم ترأس تحرير الصباح لفترة قصيرة في عام 2012 لكنه لم يكمل التجربة نظرًا لانشغاله بالعمل التلفزيوني، واشتهر الإبراشي بأسلوبه الخاص والمميز في الحوار، فضلا عن طرحه قضايا عادة ما تكون مثيرة للجدل في برامجه الحوارية، كان يُقدم الابراشي برنامج «التاسعة» عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريبًا برنامج «كل يوم» خلفًا لعمرو أديب على قناة أون، وايضا برنامج «العاشرة مساءً» اليومي الذي بُث على قناة دريم؛ وكان مُقدمًا لبرنامج «الحقيقة» على شاشة قناة دريم2.

سبب وفاة وائل الابراشي

تعرض الإعلامي الراحل وائل الإبراشي للإصابة بفيروس كورونا في شهر ديسمبر من عام 2020، وتوفي الراحل وائل الإبراشي في 9 يناير في عام 2022، وذلك بعد تدهور حالته الصحية بعد إصابته بمضاعفات فيروس كورونا.