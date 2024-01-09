إيهاب توفيق يحيي الذكرى الرابعة لوفاة والده

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الفنان إيهاب توفيق ذكرى وفاة والده الرابعه،عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك إيهاب توفيق منشور عبر حسابه في إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: “اليوم ٩ يناير الذكرى الرابعة لوفاة والدي الحاج احمد توفيق،أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجعل القرآن العظيم شفيعًا له في قبره وشاهدًا له في الآخرة".





وتابع: "برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي وأمي وجميع أمواتنا".





أعمال إيهاب توفيق القادمة





ويستعد إيهاب توفيق لطرح ديو غنائى جديد بعنوان "ليه هتعاتب" يجمعه بالطفل محمد أسامة مغنى الأغنية الشهيرة "الغزالة رايقة"، وهيمن كلمات عبدالرحمن سردينا، لحن عزيز الشافعي، توزيع أحمد عادل ومنتج منفذ تامر عبدالمنعم.









أحدث أعمال إيهاب توفيق





طرح النجم إيهاب توفيق مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصاتالرقمية، ومحطات الراديو، والمفاجأة أنه قرر طرح الأغنية اليوم بمناسبة ليلة عيد ميلاده.



تفاصيل أغنية أيوة يا غشاش



أغنية "أيوة يا غشاش"، يعود بها إيهاب توفيق، للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهى من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم،وتوزيع موسيقى نور، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند".

كلمات الأغنية

بتبين غير المتداري جواك على طول.. وكمان في عينيك حكايات دايمًا عكس ما بتقول

بتبين غير المتداري جواك على طول..

و خلاص مفيهاش راجعه مابينا وإنت المسؤل

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير

على إيه هتحمل كالعاده وأتعشم خير

طول ما إنت بتجرح بزياده وبتقسى كتير

وتجمد قلبك كالعاده وتبيع بضمير

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش

ولا يوم حسيت وياك فعلًا إننا حبيبين

عايش علشان نفسك طبعًا وأنا منك فين

كان نفسي أتعلم أكون زيك قلبي ميهواش

أيوه يا غشاش

أيوه يا غشاش.