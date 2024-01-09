ولا بنخاف مالدنيا بحالها.. أحمد السقا وطارق لطفي من كواليس “العتاولة” (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك النجم أحمد السقا جمهوره، صورة جديدة من كواليس تصوير مسلسله الجديد “العتاولة” برفقة الفنان طارق لطفي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





واستعاد 'السقا' ذكرياته مع الفنان طارق لطفي من فيلم صعيدي في الجامعه الأمركية من خلال صورة شاركها، وعلق على الصورة قائلًا: “حبينا نمسى عليكم ونقولكم اننا "ولا بنخاف مالدنيا بحالها".





أحداث مسلسل "العتاولة"

تدور أحداث مسلسل "العتاولة" المكون من 30 حلقة، في إطار إجتماعي شعبي حيث ينتمي هذا العمل للدراما الشعبية، ليجسد كلا منالفنان أحمد السقا والفنان طارق لطفي ضمن احداث العمل شقيقين خارجين عن القانون، ويعيش السقا قصة حب مع زينة التي تقدم دورفتاة شعبية ضمن الأحداث.





أبطال مسلسل "العتاولة"

يضم مسلسل "العتاولة" عدد من الفنانين منهم: أحمد السقا، زينة، طارق لطفي، باسم سمرة، مي كساب، صلاح عبدالله، فريدة سيفالنصر، محمد التاجي، نهى عابدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، ومريم محمود الجندي، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى.





آخر أعمال طارق لطفي





ويعتبر آخر أعمال طارق هو مسلسل مذكرات زوج شارك في بطولته عدد كبير من النجوم بجانب طارق لطفي، أبرزهمعائشة بن أحمد، خالد الصاوي، هناء الشوربجي، سماء إبراهيم نهى عابدين نادية رشاد، حازم إيهاب وچلا هشام والمسلسل مأخوذ عنكتاب مذكرات زوج للكاتب الكبير أحمد بهجت، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج تامر نادي، كما شارك بمسلسل ليلة السقوط،ويشاركه بطولته أحمد صيام، باسم ياخور كندة حنا، صبا مبارك، جواد الشكرجي، وخليل إبراهيم، ورياض شهيد تأليف مجدى صابر،وإخراج ناجي طعمى. ومحمد طعمة.

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن آخر أعمال أحمد السقا في السينما فيلم "العنكبوت" الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وشاركه البطولة منى زكي، ظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وحصد عن دوره في هذا الفيلم جائزة أفضل ممثل سينما من مهرجان الفضائيات العربية في أكتوبر.

أما عن آخر أعماله في الدراما، هو مسلسل «حرب»، مكون من 10 حلقات، والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وشارك في بطولةالعمل كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، ايناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، أحمد امام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، محمد الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.