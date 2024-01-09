روبي تحتل المركز الـ 6 في يوتيوب بـ "3 ساعات متواصلة"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتلت النجمة روبي، المركز السادس في تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب بأغنيتها الجديدة "3 ساعات متواصلة"، وذلك بعد اسبوعين من طرحها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية الرقمية.









وتخطت روبي بأغنيتها الجديدة حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر تطبيق يوتيوب، لتحتل بها المركز السادس ضمن قائمة الموسيقى الرائجة على التطبيق.





تفاصيل أغنية 3ساعات متواصلة لـ روبي





وأغنية "3 ساعات متواصلة" لـ روبي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وهي من توزيع توما، والأغنية الجديدة توزيع رقمي ڤيرال ويڤ.









كلمات اغنية 3 ساعات متواصلة





ما تيجي حبه نستخبى من البشر من السواد اللي انتشر.. من العزول اللي مزاولنا وياما في امورنا اتحشر ما تيجي حبه نستريح من العناء نطفى نار الاشتياق عندما يأتي المساء يوحشني نورك يا قمر تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هرسيك تاني ساعه هسرح بيك تالت ساعه هوديك وهلف العالم بيك وعلى عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا بس مكسوفه على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا عليك ملهوفه ما تيجي سنه واجي سنه نصطفي المشاكلتختفي كل ليله بشمعدان العمر شمعه بتنطفى يلا بينا نخلع من الهموم الضيقه محبوسين ليه في شرنقه ماله بحر اسكندريه ماله بحر الغردقه تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله اول ساعه هروقك تاني ساعه هشوقك تالتساعه هدوقك ازاي قلبي بيعشقك على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا ياولا ياولا على عيني يا ولا على عيني يا ولا على عيني تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله.. تعالى نفصل فاصله 3 ساعات متواصله





آخر أعمال النجمة روبي





وكانت أعمال روبي هي أغنية ياليالي التي تعاونت فيها مع الفنان أحمد سعد، والأغنية من كلمات فلبينو، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت، وميكس وماستر هاني محروس، ومن إخراج أحمد عبد الواحد.