حسن أبو الروس: بحاول أقدم شخصيات مختلفة وليها معنى

القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض حاليا للفنان حسن أبو الروس مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال watch it الأصلية، وقال أبو الروس عن العمل: شخصية عز فى المسلسل مختلفة وحادة وبستمتع وأنا بقدم الشخصيات المختلفة، وكلنا فى الكواليس كنا عيلة والمسلسل بيناقش قضية مهمة جدا، ولما تكون بتعملى حاجة ليها قضية، وتفرقى فى حياة شخص بيبقى إحساس جميل جدا، وبحاول على قد ما أقدر أقدم شخصيات مختلفة ومميزة وليها معنى.

إشادات الجمهور بأداء أبو الروس



أشاد الجمهور بأداء الفنان الشاب حسن أبو الروس بدوره في مسلسل «حالة خاصة»؛ الذي عرضت منه أول حلقتين الأسبوع الماضي على «watch it»، إذ أن المسلسل مكوّن من 10 حلقات وتعرض حلقتان منه كل يوم أربعاء، واقتبس رواد مواقع التواصل الاجتماعي أبرز الجمل التي جاءت على لسان حسن أبو الروس في مسلسل «حالة خاصة»، كما مازحه أحدهم قائلًا: «مش كفايا الواد عنده توحد بتسرق فكرته كمان»، في إشارة إلى طه دسوقي وما حدث خلال سير أحداث المسلسل.

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث وقصة مسلسل حالة خاصة بطولة طه الدسوقي، حول نديم وهو محام يعاني مرض التوحد، ومميز عن زملائه سواء في العمل أو حتى خلال فترة دراسته، ولكن لا تستطيع الأسر تنمية موهبة طفلها المصاب التوحد.

موعد عرض مسلسل حالة خاصة

يعتبر مسلسل حالة خاصة أحدث أعمال منصة watch it الأصلية ويتضمن 10 حلقات فقط ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء.

أبطال مسلسل حالة خاصة

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات، ويعرض بواقع حلقتين في الأسبوع كل يوم الأربعاء، والمسلسل من بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، ونبيل على ماهر، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

أعمال watch it الأصلية

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.