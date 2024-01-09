نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. أمل غربى تشعل أبوظبي بأولى أغانيها المصرية "قرب تعالالي يا قمر".. وتستعد لإطلاق "تزعلني" بالتعاون مع كاريكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تألقت المطربة التونسية أمل غربى فى إحتفالات العام الجديد التي أقيمت بأبوظبي الإماراتية بالعديد من أغانيها المميزة التي تفاعل معها الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.

وحصدت غربى المزيد من آجواء الإثارة والتفاعل عندما قدمت أغنية " قرب تعالى يا قمر " التى اطلقتها مؤخرا باللهجة المصرية وهي كلمات كلمات ولحن الفنان اللبناني الكبير وليد توفيق وتوزيع مصطفى عبد الرضا وانتاج إيلي خورى.

"قرب تعالى يا قمر" تم تصويرها باهرامات الجيزة في مصر ووسط ابرز المعالم السياحية والحضارية وحققت ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي.

على جانب آخر تستعد أمل غربى لإطلاق أغنية جديدة بعنوان "تزعلني" كلمات ولحن الفنان عصام كاريكا وتم تصويرها كفيديو كليب بماليزيا مع المخرج ساري منير.