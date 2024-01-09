نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لا انساكي ولو للحظة".. حسن الرداد يحيي الذكرى الثالثة لرحيل والدته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحيا الفنان حسن الرداد الذكرى الثالثة لوفاة والدته، بمجموعة من الصور شاركها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشر حسن الرداد مجموعة من الصور التي تجمعه بوالدته عبر إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: “الذكرى السنوية الثالثة لنور عينى وروح قلبى أمى الغالية السيدة / فادية الرداد، ربنا يرحمك برحمته ويدخلك فسيح جناته يا اغلى واطيب إنسانة انا شفتها”.

وأضاف قائلًا: "الفراق صعب ياحبيبتى والدنيا مابقتش نفس الدنيا اللى كنتى منوراها، لا انساكى ولو للحظة واحده، وان شاء الله ربنا يجمعنا فى الجنه".





وتابع حسن قائلًا: "ارجو الدعاء لوالدتي السيدة / فادية الرداد".









أعمال حسن الرداد القادمة





ويستعد حسن الرداد لخوض السباق الرمضاني المقبل 2024، بمسلسل جديد بعنوان “محارب” وهو بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر،نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.





وتدور أحداث العمل في إطار شعبي اجتماعي حول حسن الرداد الذي يظهر في دور سواق ميكروباص، ولكن تمر حياته بالعديد من الأزمات، كما أنه سيظهر من أصول صعيدية ويهرب من الثأر، كما يجسد أحمد زاهر شخصية محامي، أيضًا يقدم تامر عبدالمنعم شخصية محامي ولكنه يتوفى في الحلقات الأولى من أحداث العمل.





آخر أعمال النجم حسن الرداد





ويعرض حاليًا في السينمات لـ حسن الرداد فيلم بلوموندو، من تأليف حازم ويفي وإخراج ياسر سامي، ويشارك في العمل هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمود حافظ، سماء إبراهيم، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، وإنجي وجدان، مع ضيوف الشرف يسرا وإيمي سمير غانم وأيتن عامر ومحمد ثروت وأوس أوس وحمدي الميرغني وميرنا نور الدين، وإنتاج سامر المحضر.

أحداث فيلم بلوموندو لـ حسن الرداد

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي، حول شخصية تميم بلوموندو التي يقدمها حسن الرداد، وهو صاحب شركة عقارات، لكنه شاب طائش ويحب الحياة والمرح، كمايعيش 4 قصص حب مختلفة خلال أحداث العمل، ويدخل الرداد في خلافات مع زوجته هاجر أحمد ضمن الأحداث.







