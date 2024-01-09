نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد طرحه "موحشتكيش".. تامر حسني يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر نجم الجيل تامر حسني التريند فور طرحه فيديو كليب أغنيته الجديدة “موحشتكيش” مع الفنانة ثراء جبيل، حيث تظهر أنها حبيبة تامر حسني في الكليب وهو يغني لها.

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني هي أغنية ضمن ألبوم "هرمون السعادة"، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحه على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “اليوتيوب”، حيث تخطى حاجز الـ 160 ألف مشاهدة في أقل من 3 ساعات منذ طرحها.

تفاصيل أغنية “موحشتكيش”

فيديو كليب “موحشتكيش” لـ تامر حسني من كلمات أمير طعيمه، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ماستر:علي فتح الله، وتشارك الفنانة الشابة ثراء جبيل في الكليب.

تامر حسني يعلن عن موعد طرح فيديو كليب “موحشتكيش”

وكان قد أعلن الفنان تامر حسني لطرح فيديو كليب "موحشتكيش" من ألبوم هرمون السعادة، عن موعد طرح الكليب عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، ونشر بوستر الأغنية وعلق عليها قائلًا: "حبايب قلبي انتظروا غدًا ان شاء الله كليب موحشتكيش من البوم هرمون السعاده على جميع المنصات كل سنه وانتوا طيبين".